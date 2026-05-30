POCO X8 Pro, hem cebinizi fazla yormayan hem de günlük yoğun kullanımdan oyuna kadar her alanda sizi zorlamayan bir cihaz arayanlar için akla gelen ilk seçeneklerden. Premium hissi veren deneyimiyle de fiyat sınıfının epey üzerinde bir izlenim bırakıyor.

POCO X8 Pro performans ve donanım nasıl?

Telefonun kalbinde 4 nanometre üretim sürecine sahip Mediatek Dimensity 8500 Ultra işlemci yer alıyor. Yanına eklenen 12 GB RAM ve 256 GB depolama, çoklu görev ve oyun senaryolarında cihazı rahatlatıyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü bulunuyor.

Günlük kullanımda akıcılık konusunda sıkıntı çıkmıyor; uygulamalar hızlı açılıyor, geçişler pürüzsüz ilerliyor. Oyun performansı da bu fiyat aralığı için tatmin edici seviyede kalıyor.

POCO X8 Pro kamera ve batarya tarafında ne sunuyor?

Arka tarafta f/1.5 diyaframlı, OIS destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı sensör görev yapıyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 20 MP çözünürlüklü bir kamera tercih edilmiş. Ana kameranın gündüz çekimlerinde başarılı olduğunu, ancak ultra geniş açının biraz daha iyi olabileceğini söylemek mümkün. Ayrıca telefoto kamera bulunmuyor.

Batarya ise cihazın en güçlü yanlarından biri. 6.500 mAh kapasiteli pil, gün boyu rahat kullanım sunarken 100 watt hızlı şarj desteği sayesinde cihaz kısa sürede yeniden hayata dönüyor.

POCO X8 Pro teknik özellikler ve fiyatı

Özellik Detay İşlemci Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) RAM / Depolama 12 GB / 256 GB Arka kamera 50 MP (OIS) + 8 MP ultra geniş Ön kamera 20 MP Batarya 6.500 mAh, 100W hızlı şarj Boyut / Ağırlık 157,5 x 75,2 x 8,4 mm / 201,5 gram Fiyat 26.999 TL

Kaliteli ekranı, uzun pil ömrü ve hızlı şarjıyla öne geçen POCO X8 Pro, fiyat/performans dengesi arayanlar için güçlü bir aday olarak değerlendiriliyor.