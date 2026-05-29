Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon, yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak finalle belli olacak. TSİ 19.00’da Puskás Arena’da oynanacak dev mücadelede Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek.

İki ekip Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaşırken, taraflar 2’şer galibiyet almış, 3 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Son olarak 7 Mayıs 2025’te oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanmıştı.

Final geçmişi ve hedefi

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Fransız ekibi, daha önce 2020’de final oynamış ve Bayern Münih’e kaybetmişti.

Bu sezon turnuvada oynadığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükselen Arsenal ise tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Kuzey Londra ekibi daha önce 2006 yılında final oynamış ancak Barcelona’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Final karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenirken, dördüncü hakem Sandro Schärer olacak. VAR odasında ise Bastian Dankert görev yapacak.