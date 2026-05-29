Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon, yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak finalle belli olacak. TSİ 19.00’da Puskás Arena’da oynanacak dev mücadelede Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek.

İki ekip Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaşırken, taraflar 2’şer galibiyet almış, 3 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Son olarak 7 Mayıs 2025’te oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanmıştı.

Konferans Ligi'nde İngiliz rüzgarı! Crystal Palace şampiyon!
Final geçmişi ve hedefi

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Fransız ekibi, daha önce 2020’de final oynamış ve Bayern Münih’e kaybetmişti.

Bu sezon turnuvada oynadığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükselen Arsenal ise tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Kuzey Londra ekibi daha önce 2006 yılında final oynamış ancak Barcelona’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Final karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenirken, dördüncü hakem Sandro Schärer olacak. VAR odasında ise Bastian Dankert görev yapacak.

Kaynak: iha