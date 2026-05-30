Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yılda oynanan final maçlarının sonuçları ve ev sahibi şehirleri Mackolik tarafından paylaşılan görselle listelendi. Verilere göre, turnuvanın en yakın tarihli finali olan 2025 yılında Münih'te oynanan maçta PSG, Inter'i 5-0'lık skorla mağlup etti. 2024 yılında Londra'da gerçekleşen finalde Real Madrid, Dortmund'u 2-0 yenerken, 2023 yılında İstanbul'da yapılan final müsabakasında Manchester City, Inter'i 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Listede öne çıkan diğer finaller ve skorları ise şu şekilde kronolojik olarak sıralandı: 2022 yılında Paris'te Real Madrid, Liverpool'u 1-0; 2021 yılında Porto'da Chelsea, Manchester City'yi 1-0; 2020 yılında Lizbon'da Bayern, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Daha önceki yıllara bakıldığında, 2019'da Madrid'de Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerken; Real Madrid üst üste kazandığı finallerle dikkat çekti. İspanyol ekibi, 2018'de Kiev'de Liverpool'u 3-1, 2017'de Cardiff'te Juventus'u 4-1 mağlup etti. Son 10 yıllık dönemin ilk maçı olan 2016 Milano finalinde ise Real Madrid ile Atletico Madrid normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta karşı karşıya geldi ve Real Madrid penaltılarla kupaya uzandı.