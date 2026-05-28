Son Mühür - Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktör arayışları devam ederken, siyah-beyazlıların gündeminde yer alan dünyaca ünlü çalıştırıcı Filipe Luis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Teklifi reddetti

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in, başkan Serdal Adalı’ya sunduğu teknik direktör raporunda üst sıralarda yer alan Filipe Luis ile bir süredir temas kurulduğu öğrenildi. Son olarak Brezilya’nın köklü kulüplerinden Flamengo’yu çalıştıran genç teknik adamla Portekiz’de yürütülen görüşmelerden ise olumlu sonuç çıkmadığı belirtildi.

Monaco ile imzalayacak

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş’ın yanı sıra Monaco ile de temas halinde olan Filipe Luis’in tercihini Fransız ekibinden yana kullandığı belirtildi. Brezilyalı teknik adamın, Monaco ile Haziran 2028’e kadar sözleşme imzalamasının beklendiği aktarıldı. Genç çalıştırıcıyla görüşmek için Portekiz’e giden Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in, Filipe Luis’in Monaco’yu tercih etmesinin ardından İstanbul’a döndüğü öğrenildi.