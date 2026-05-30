Bir gazete haberinde yer alan bilgilere göre Aston Villa, sezonun dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Gabriel Sara için transfer girişimlerine hazırlanıyor. Premier Lig ekibinin, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla kısa süre içinde Galatasaray ile resmi temas kuracağı iddia edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için minimum 35 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun performansı ve takım içindeki kritik rolü nedeniyle bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Gabriel Sara’nın özellikle orta sahadaki oyun kurucu rolü, top tekniği ve hücuma katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdiği ifade ediliyor.

Aston Villa’nın, Premier Lig’de rekabet gücünü artırmak için kadrosunu güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Sara’yı önemli bir hedef olarak gördüğü aktarılıyor. Transfer görüşmelerinin yaz dönemi açılmadan hız kazanabileceği, ancak Galatasaray’ın yüksek bonservis beklentisinin pazarlıklarda belirleyici olacağı yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında resmi temasların başlaması halinde, transfer sürecinin Avrupa futbol gündeminde geniş yankı uyandırması bekleniyor.