Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nı ziyarete gitti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Bak’a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyon yetkilileri de eşlik etti. Millilerle yakından ilgilenen Bakan Bak, oyuncularla hem bayramlaştı hem de Dünya Kupası öncesinde başarılar diledi.

“Takımımız çok iyi işler yapacak”

Ziyaretin ardından basın mensuplarıyla da bir araya gelen Bak, “Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Artık günler azalmaya başladı. Sporcularımız, teknik heyet ve federasyon çok emek vererek bizleri mutlu etti. Takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Bence milli takımımız orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

“Türkiye spor ülkesi olma yolunda”

Türk Milli Takımı’nın yakaladığı ivmeden gururla bahseden Bak, “Hocanın rakiplerle ilgili açıklamaları vardı. Bence çok iyi analizler ve doğru değerlendirmeler. Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bir felsefe. Her maçı birer final gibi götürerek yolumuza devam edeceğiz. Genç bir jenerasyon, bunu Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi önemli oyuncularımız var. Federasyonumuza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreci doğru yönettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans. Sporu ve futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı ve sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz 'Çılgın Türkler'iz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar” diye konuştu.