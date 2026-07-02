İzmir’in Ödemiş ilçesindeki tarihi Ödemiş Ortaokulu, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin desteğiyle modern bir kütüphane kazandı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvay-i Milliye'nin silah dağıtım merkezi olarak kullandığı tarihi binadaki kütüphane, düzenlenen törenle açıldı. Dekorasyonunu hayırsever Ercüment Aksel'in üstlendiği, bilgisayar donanımı ve kitaplarını ise Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (KAÇOK) sağladığı alan öğrencilerin kullanımına sunuldu.

"Tarihi binamız geleceğe ışık tutuyor"

Açılış törenine Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Okul Müdürü Özgür Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Okulun bin 200 öğrencisi bulunuyor. Binanın köklü geçmişine değinen Okul Müdürü Özgür Yalçın, kütüphanenin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Yalçın, 1932 yılından beri eğitim veren tarihi yapıların restore edilerek faydalı hale getirildiğini söyledi. Eski kütüphanenin küçük olduğunu ifade eden Yalçın, yeni alanın bilgiye erişimi kolaylaştıracağını vurguladı.

Bir ayda 4 bin kitap toplandı

Kampanyaya öncülük eden KAÇOK temsilcisi Aslı Sarı, bir ay gibi kısa bir sürede 4 bin kitap topladıklarını açıkladı. Türkiye genelindeki 14'üncü kütüphaneyi açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Sarı, bu alanın çocukların hayallerini büyüteceğini dile getirdi.

Hayırseverlerden eğitime anlamlı destek

Okulun mobilya ve dekorasyon ihtiyacını karşılayan Ercüment Aksel'in eğitime destekleri bununla sınırlı değil. Aksel, geçtiğimiz kasım ayında da deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Kuşalanı İlkokulu'nda anne ve babası adına bir kütüphane açmıştı. Ödemiş'teki yeni kütüphane, kurdele kesiminin ardından öğrencilerin hizmetine girdi.

