Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı veri memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarına doğrudan yansıyacak. Rakamların duyurulmasıyla enflasyon farkı kesinleşecek ve maaş zamları resmiyet kazanacak. Açıklama öncesi Merkez Bankasının piyasa katılımcıları anketi beklentileri maaş hesaplamalarına yön veriyor.

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Kurumun bu veriyi duyurmasıyla 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı tamamen netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı bu duyurunun ardından kesinlik kazanacak.

5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı verilerinin ardından yılın ilk beş aylık tablosu belli oldu. Mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık zam oranı yüzde 16,61'e ulaştı. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil artış oranı yaklaşık yüzde 12,41 oldu. Yetkililer, haziran ayı enflasyonunu bu oranlara ekleyerek nihai maaş zamlarını hesaplayacak.

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırladığı haziran ayı beklenti anketini yayımladı. Ankete göre haziran ayı enflasyon artışı tahmini yüzde 1,52'den yüzde 1,36'ya geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14'e çıktı. Katılımcılar 12 ay sonrası enflasyon tahminini yüzde 23,81'e, 24 ay sonrası tahminini ise yüzde 18,29'a düşürdü.

PİYASANIN DOLAR KURU VE CARİ AÇIK TAHMİNİ NE YÖNDE?

Merkez Bankasının anketinde dolar ve cari açık öngörüleri de yer buldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL tahmini 51,4692'ye geriledi. Uzmanlar gelecek 12 ay sonrasındaki kur beklentisini 55,7196'ya yükseltti. Yıl sonu cari işlemler açığı tahmini 49,2 milyar dolara ulaştı. Gelecek yılki cari açık öngörüsü 42,5 milyar dolara çıktı.