Son Mühür- Bergama, 90. Geleneksel Bergama Kermesi ile tarihi sokaklarında büyük bir hareketlilik yaşıyor. Şehrin bu en köklü kültür buluşması, bu kez siyasetin de nabzını tuttu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kermes vesilesiyle Bergama’ya çıkarma yaparak sokakta vatandaşla bir araya geldi.

Saygılı, stantları gezdi, esnafla dertleşti.

İl Başkanı Saygılı'nın kermes turu hayli hareketli geçti. Saygılı, Bergama Ülkü Ocakları’nın açtığı standı ziyaret ederek tezgahtaki gençlerle sohbet etti, el emeği ürünleri inceledi Meydanlardaki kalabalığa karışan Saygılı, kendisini karşılayan halk oyunları ekibini selamlamayı da ihmal etmedi.

Siyasetin dilini sokağın sıcaklığıyla birleştiren buluşmada kameralara yansıyan kareler dikkat çekti. Yolda karşılaştığı yaşlı bir kadının elini tutup dondurma ikramı eşliğinde dertlerini dinleyen Saygılı, kermes tezgahlarının arkasındaki kadın emekçilerle de uzun süre sohbet ederek esnafın nabzını tuttu.

"Bergama hizmet siyasetini özledi"

Ziyaret sonrasında net mesajlar veren Bilal Saygılı, ilçenin mevcut durumuna ve geleceğine dair iddialı konuştu. Bergama’nın köklü tarihiyle geleceğe yön veren bir yer olduğunu belirten Saygılı, ilçenin "eser siyasetini" iyi bildiğini söyledi.

İl Başkanı Saygılı, "AK Belediyeciliğin vizyonunu ve hizmet anlayışını özleyen Bergama’mız, yeniden eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşacak. Hak ettiği yatırımlara, güçlü yarınlara kavuşacaktır" diyerek yerel yönetim hedeflerini açıkça ortaya koydu.

Gösterilen samimi ilgi ve güçlü destek için ilçe halkına teşekkür eden Saygılı, Bergama için durmadan çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

