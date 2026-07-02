İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz’da meydana gelen orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen yeni konutlar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet konutlarının teslimatına bu ay sonu itibarıyla başlanacağını duyurdu. Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 evin küle döndüğü felaketin üzerinden tam bir yıl geçti.

Bakanlık ise bölgedeki inşaat çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede bitme aşamasına getirdi.

Köylüler yeni evlerini inceledi

Yapımı tamamlanan modern konutlar, hak sahipleri tarafından sevinçle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı ve ailesi, yeni evlerinin önünde teslim gününü bekliyor.

Yeni binaları çok beğendiğini belirten küçük Muzaffer, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Evlerimiz aynı villa gibi olmuş, inşallah Bakanımız yeni evimize bir çay içmeye gelir. En kısa zamanda evimize Bakan amcayı bekliyorum."

"Devletimiz her zaman yanımızda durdu"

Yangın sürecinde büyük mağduriyet yaşayan Üzümlü Mahallesi sakinleri, çalışmaların hızından memnun. Anne Nihal Atıcı, yangın felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla bölgeye ulaştığını ve kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Nihal Atıcı, emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Devletimiz sağ olsun, her zaman yanımızda durdu. Evlerimiz bitme aşamasına geldi. Başta Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanımız Kurum'u yeni evimize çay içmeye bekliyoruz."

Bakan Kurum'a kahve daveti

Evi zarar gören vatandaşlardan Cavit Özer de yangının birinci yıl dönümünde inşaatların tamamlanmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Evlerin eskisinden çok daha güvenli ve modern inşa edildiğini belirten Özer, yetkilileri köylerine davet etti.

Cavit Özer, duyduğu memnuniyeti şu cümlelerle özetledi:

"Devletimize Allah zeval vermesin. Evlerimiz son derece modern oldu. Bizler de Bakanımız Murat Kurum'u kahve içmeye bekliyoruz."