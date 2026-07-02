İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da bir haftada 8 milyondan fazla izlenen tek kişilik gösterisindeki ifadeleri gerekçe göstererek komedyen hakkında resen soruşturma başlattı. Hakkındaki yakalama kararını tatildeyken öğrenen ve kendi isteğiyle ilk uçakla Türkiye'ye dönen Göktaş'ın pasaport kontrolü sırasında emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüğü açıklandı.

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilenen "Ölü Deniz" adlı gösterideki bazı ifadeleri suç unsuru saydı. Soruşturmaya ilk olarak "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu dâhil edildi. Ardından dosyaya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması da eklendi. Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve 3 Temmuz Cuma günü saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkacağını bildirdi. Süreçle bağlantılı olarak mahkeme, gösteriden kesilen bazı videoların sosyal medya platformu X'te paylaşılmasına "kamu düzeni" gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

DENİZ GÖKTAŞ GÖSTERİSİNDE NE DEDİ?

Soruşturmaya ve tartışmalara konu olan şovda Göktaş, aile yapısından bahsederken babasını Türkiye'deki siyasi figürlerle kıyasladı. Göktaş sahnede, "İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca gösterinin genelinde inanç, dini ritüeller ve kutsal metinlerin yorumlanma biçimlerine dair mizah içeren eleştirel yorumlar yaptı.

DENİZ GÖKTAŞ'IN İLK AÇIKLAMASI NE OLDU?

Soruşturma haberini yurt dışındayken alan komedyen, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Göktaş paylaşımında, "Gösterinin tamamı hâlâ YouTube'da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." dedi. Bu açıklamanın ardından İstanbul'a gelen Göktaş, havalimanında yetkililere teslim oldu.

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adı İmran Deniz Göktaş olan komedyen, 18 Nisan 1994'te Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. Çorumlu işçi ve memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünde başladı, ancak aynı üniversitenin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema-Televizyon alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nde açık mikrofon gösterileriyle stand-up kariyerine adım attı.

DENİZ GÖKTAŞ HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

2020 ile 2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı. Çeşitli sahnelerde sergilediği gösterisini 2023 yılında "Selam Selam" adıyla Ses Tiyatrosu'nda kaydederek YouTube'da yayınladı. Pandemi döneminde Spotify'da "Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok" ve Deezer'da "Haset" isimli podcast serilerini hazırladı. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Göktaş, "Gibi" dizisinde bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı ve "Ben Tek Siz Hepiniz" adlı kısa filmde oynadı. Son gösterisi "Ölü Deniz" ise yayınlanmasının ardından kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.