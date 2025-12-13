Son Mühür- Uluslararası uçuş takip verilerine göre, Türk Hava Yolları’na ait TK80 sefer sayılı uçak, San Francisco–İstanbul hattında ilerlerken planlanan rotasından sapmak zorunda kaldı. Uçak, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki havalimanına yönlendirildi.

Resmi açıklama henüz gelmedi

Şu ana kadar yönlendirme sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin THY’den veya yetkili makamlardan herhangi bir bilgi paylaşılmadığı bildirildi.

Uçuş takip sistemleri olayı doğruladı

Uçuşun rota değişikliği, uluslararası uçuş takip sistemleri üzerinden gözlemlendi. Paylaşılan verilere göre, TK80 sefer sayılı uçak Kopenhag yönünde ilerliyor. Yolcular ve mürettebatın durumu hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor.

AYRINTILAR GELİYOR...