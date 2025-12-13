ABD basınından dikkat çeken bir analiz gelmişti. Marmara Denizi'ndeki son 20 yıllık depremler üzerinden olası İstanbul depremi değerlendirmesi yapan The New York Times, detaylı bir analiz yayımladı. Analizde, "Yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısına yer verilirken, yer bilimci uzmanlar ise analizin ardından peş peşe açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Bir değerlendirme de yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

"Er geç olacak!"

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Görür, "Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet dönminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini “deprem dirençli”yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir." ifadelerini kullandı.