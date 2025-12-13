Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5’inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Çınarcık’ta meydana geldi

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu kapalı terasta yaşanan olay sonrası pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Soruşturma kasten öldürme şüphesiyle yürütüldü

Güllü’nün ölümü üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın intihar ya da kaza olup olmadığı yönündeki ihtimaller değerlendirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen deliller doğrultusunda, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltı kararı verildi.

Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Gülter, geniş güvenlik önlemleri altında Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Diğer şüpheliye ev hapsi kararı

Soruşturma kapsamında adı geçen Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mahkeme, Ulu’nun ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Dosyada yer alan delillerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Eski patron Ferdi Aydın’dan sert iddialar

Gelişmelerin ardından sanatçı Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda çarpıcı iddialarda bulundu. Aydın, olayın başından itibaren bunun bir cinayet olduğunu savunduğunu belirterek, “Güllü ablanın ölümünü duyduğumuzda cenazeye gitmek için yola çıkmıştık. Yolda bana daha önce söylediği ‘Bana bir şey olursa oğlumdan ve kızımdan bilin’ sözleri aklıma geldi. Bunun bir cinayet olduğunu düşündüm ve geri döndük” dedi.

“Bu olay planlı bir cinayet” iddiası

Ferdi Aydın açıklamalarında, olayda birden fazla kişinin rolü olduğunu ileri sürdü. Aydın, “Ben hâlâ ısrarla söylüyorum; Tuğyan ve Sultan bu işin içerisindedir. Bu olayda en az 10 kişinin dahli olduğunu düşünüyorum. Bu işin planlandığını iddia ediyorum ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dosyada tanıklar ve kayıtlar var” iddiası

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ciddi iddialarda bulunarak, dosyada çok sayıda tanık ifadesi bulunduğunu öne sürdü. “Tanıkların, annesini öldürmek için kiralık katil arandığı yönünde beyanları olduğunu söylüyorum. Ses kayıtları ve itiraf videoları olduğu iddia ediliyor. Bunlar yargının önünde” dedi.

“Bu bir kadın cinayetidir” açıklaması

Ferdi Aydın, yaşanan olayın bir kadın cinayeti olduğunu savunarak, “Güllü halka mal olmuş bir sanatçıydı. Biz bu davaya inanıyoruz. Yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Aydın ayrıca kendisine yönelik tehditler aldığını ve aracında takip cihazı bulunduğunu da iddia etti.

Yargı süreci devam ediyor

Sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada soruşturma ve yargı süreci devam ederken, savcılığın delil incelemeleri ve tanık beyanları doğrultusunda yeni adımlar atabileceği öğrenildi. Yetkililer, sürecin hukuki çerçevede titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.