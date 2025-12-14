AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamayla, yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini kendi isteğiyle bıraktığını kamuoyuna duyurdu.

“Onur ve sorumlulukla görev yaptım”

Osman Yılmaz, açıklamasında AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle sürdürdüğünü belirtti. Görev süresi boyunca parti teşkilatı ve vatandaşlarla yakın temas halinde çalıştığını ifade eden Yılmaz, görevini gönül rahatlığıyla devrettiğini vurguladı.

“Kırdığım olduysa helallik istiyorum”

Yılmaz, açıklamasında samimi ifadelere yer vererek, görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olabileceğini dile getirdi. Bu nedenle herkesten helallik istediğini belirten Yılmaz, siyasi süreçlerde yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması temennisinde bulundu.

Teşkilata ve vatandaşlara veda mesajı

AK Parti Gediz İlçe Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür eden Osman Yılmaz, açıklamasının sonunda tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamladığını ifade etti.

“Allah’a emanet olun”

Osman Yılmaz, veda mesajını “Allah’a emanet olun” sözleriyle tamamlayarak, Gediz’deki siyasi görevine nokta koydu.