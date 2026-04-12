Orta Doğu merkezli jeopolitik krizler, küresel ekonominin üzerindeki kara bulutları her geçen saat biraz daha yoğunlaştırıyor. Washington, Tahran, Pekin ve Tel Aviv hattında eş zamanlı yaşanan diplomatik krizler, piyasalarda sert dalgalanma beklentisini en üst seviyeye taşıdı.

ABD VE İRAN HATTINDA DİPLOMASİ ÇÖKTÜ

Ekonomist Barış Soydan'ın gündeme taşıdığı kriz sarmalının ilk basamağını diplomasideki tıkanıklık oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir süredir yürütülen barış görüşmelerinin tamamen çökmesi, bölgedeki tansiyonu geri dönülemez bir noktaya sürükledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK BLOKAJ KARARI

Krizin enerji boyutunda ise gözler dünyanın en kritik petrol geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan savaş gemilerinin boğazı bloke edeceğine yönelik açıklaması küresel piyasalardaki paniği artırdı. Bu stratejik hamle ile İran'ın Çin'e yönelik petrol ihracatının fiilen kesilmesi hedefleniyor.

ÇİN DEVREDE: SİLAH TİCARETİ VE YENİ VERGİ SAVAŞI

Denklemin Asya cephesinde de sular giderek ısınıyor. New York Times'ın, Çin yönetiminin İran'a silah parçası temin ettiğini ve karadan havaya füze satışını masaya yatırdığını duyurması, Washington-Pekin hattını yeniden gerdi.

Gelişmelerin hemen ardından ABD cephesinden oldukça sert bir ekonomik misilleme sinyali geldi. Trump, silah satışının resmi olarak tespiti halinde Çin menşeli ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu hamle, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi riskini doğuruyor.

İSRAİL CEPHESİNDE ATEŞKESE KESİN RET

Piyasalardaki jeopolitik riskleri tepe noktasına ulaştıran son hamle ise İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gündemdeki ateşkes formüllerini kesin bir dille reddettiğini ilan etti. Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik operasyonlarına devam edeceği yönündeki açıklaması, piyasalarda "Kara Pazartesi" endişesinin fitilini ateşleyen son kritik gelişme olarak kayıtlara geçti.