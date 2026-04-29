İzmir’in Bornova ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Freni patladığı öne sürülen bir tır kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti. Tır, aralarında polis aracının da bulunduğu çok sayıda araca çarparken, zincirleme kaza meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Tır, refüjü aştı

Kaza, Manisa yönünden Bornova yönüne doğru ilerleyen tırın fren sisteminde meydana geldiği iddia edilen arıza sonrası gerçekleşti. Tır, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşı yönden gelen araçlarla tır çarpışırken, kısa sürede zincirleme kaza meydana geldi.

Polis aracı da kazaya karışan araçlar arasında!

Kazaya karışan araçlar arasında bir polis aracının da olduğu öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle bazı araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, olay yerinde panik havası hakim oldu.

Çok sayıda ekip sevk edildi!

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.