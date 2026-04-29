İzmir özel huzurevi fiyatları 2026 yılında kurumların vermiş olduğu hizmet çeşitleri ve kalitesine göre değişiklik gösreriyor.

İzmir’de huzurevi fiyatları, büyükşehir olması sebebiyle diğer sehirlere göre biraz daha pahalı olsa da uygun seçenekler de bulunuyor.

İzmir'de özel huzurevi fiyatları ne kadar?

İzmir, en kalabalık nüfusa sahip olan üçüncü şehir olarak birçok konuda farklı hizmetlerin en iyi şekilde yer aldığı kentler arasında yerini alıyor.

Özellikle yaşlı bireylerin daha iyi bir ortamda, huzur ve sakin bir şekilde yaşamaları için yapılan özel huzurevleri, kurumlara göre hizmet fazlalığı ile birlikte farklı ücret tarifeleri ile hizmet sağlıyor.

İzmir'deki huzurevi fiyatları, yaşlı bakım evi, huzurevi ve alzheimer bakım evi gibi özelliklerle sağlanan hizmetlere göre farklılık gösteriyor.

İzmir huzurevi fiyatları 2026 yılında güncel olarak aşağıdaki gibidir:

İzmir devlet huzurevi fiyatları Ücretsiz İzmir özel huzurevi fiyatları 65.000 TL - 100.00 TL İzmir tek kişilik odalı huzurevi fiyatları 85.000 TL'den başlıyor

İzmir'de huzurevi fiyatları 2026 yılı için kurumlara göre farklılık gösterebilir. Özellikle hizmet kalitesi, huzurevinin yeri, sağlık alanındaki çeşitli ek hizmetler gibi nedenlere göre ücret farklılıkları olabiliyor.

1- İzmir devlet huzurevi fiyatları ne kadar? 2026

İzmir'de huzurevi fiyatları bakımından en çok araştırılan konu, devlet huzurevlerinin ücreti hakkında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevleri, belirlenen şartların yerine getirilmesi kapsamında ücretsizdir.

2- İzmir özel huzurevi fiyatları ne kadar? 2026

İzmir’deki özel huzurevlerinde ailelerin en çok merak ettiği konu fiyatların hangi sıkalada şekillendiği oluyor. Özel sektörde fiyatlar, seçilen kurumun yerinden, odadaki rahatlığa ve verilen medikal desteğe kadar birçok farklı etkenlere göre şekilleniyor.

İzmir özel huzurevi fiyatları 2026 yılı için şu şekildedir:

İzmir’deki özel huzurevlerinin hepsi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu taban 65.000 TL- 100.000 TL aralığında fiyat belirlemek zorundadır.

3- İzmir tek kişilik odalı huzurevi fiyatları ne kadar? 2026

İzmir’deki özel huzurevleri hizmet seçeneklerini yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillendirebilir. Kapsamlı bir şekilde hizmet sunan kurumlar, daha çok yaşlı kişilerin huzuru ve konforunu sağlamak için tek kişilik odalı özel hizmetler sunabiliyor. İzmir'de tek kişilik odalı huzurevi fiyatları diğer alternatiflere göre daha pahalıdır.

İzmir huzurevi fiyatları 2026 yılında tek kişilik odalı kurumlar için şu şekildedir:

İzmir’de tek kişilik odalı huzurevi ücreti kurumlara göre değişmekle birlikte ortalama olarak 85.000 TL'den başlıyor.

İzmir'deki özel huzurevleri pahalı mı?

Genel olarak İzmir huzurevi fiyatları merak edilirken, aynı zamanda pahalı olup olmadığı da araştırma konusu oluyor.

İzmir’deki özel huzurevlerinin ücreti, hizmet kalitesine göre şekillenir. İzmir’in büyükşehir olması sebebiyle Türkiye’deki diğer pek çok şehre göre huzurevi fiyatları açısından daha pahalıdır.

İzmir devlet huzurevinde kalma şartları nelerdir?

İzmir’de özel huzurevi fiyatını karşılayamayan kişiler, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde devlet huzurevi kurumlarında ücretsiz olarak yaşyabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen devlet huzurevi şartları, Türkiye’nin her şehri ve kurumu için uygulanıyor..

İzmir devlet huzurevinde kalma şartları şu şekildedir:

Devlet huzurevine başvuran kişinin 60 yaşında ve üstünde olması,

Başvuran kişinin ekonomik ve sosyal açıdan yoksul olması,

Başvuru sahibinin akıl sağlığının yerinde olması,

Yaşam ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması,

Kendisine bakabilecek şekilde yeterli sağlığa sahip olması,

Başvuran kişinin bulaşıcı hastalık taşımaması,

Başvurucunun uyuşturucu madde, alkol ve diğer zararlı madde alışkanlıklarının olmaması.

İzmir'deki özel huzurevleri nerede?

İzmir’de toplam 15 ilçede özel huzurevi bulunmaktadır. Hangi ilçede kaç tane huzurevinin bulunduğu ise şu şekiledir;

Çiğli 12 adet Urla 8 adet Güzelbahçe 7 adet Bornova 6 adet Narlıdere 6 adet Menderes 4 adet Buca 3 adet Seferihisar 3 adet Karabağlar 2 adet Aliağa 1 adet Balçova 1 adet Bayraklı 1 adet Karaburun (Mordoğan) 1 adet Karşıyaka 1 adet Konak 1 adet Torbalı 1 adet