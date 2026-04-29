İzmir’in Karaburun ilçesinde yer alan Manal Koyu, son zamanlarda daha fazla kişinin radarına girer oldu. Mordoğan ile Balıklıova arasında kalan bu kıyı şeridi, uzun yıllar boyunca daha çok bölgeyi bilenlerin uğradığı bir yer olarak kalmıştı Şimdilerde ise ünü yayılıyor.

Yerel halkın zaman zaman “Sezen Aksu’nun koyu” diye andığı bu yeri dokunulmamış olması farklı kılıyor.

Gürültü yok, acele yok

Koya gelenlerin ilk fark ettiği şey sessizlik. Şehirde alışılan uğultu burada yok. Araç sesi, kalabalık, yüksek müzik… pek rastlanmıyor. İnsan biraz garipsiyor başta. Sonra alışıyor.

Burası daha çok durmak isteyenlerin yeri gibi. Koşuşturma yok, plan yok. Gelenler denize giriyor, biraz yürüyor, sonra uzun uzun oturuyor. Kısa bir mola gibi başlıyor ama uzadığı oluyor.

Cam gibi deniz, yürünebilen taban

Manal Koyu’nun en belirgin yanı akvaryumu andıran berrak denizi. Suyun berraklığı ilk bakışta dikkatleri celbediyor.

Korunaklı yapısı nedeniyle su genelde sakin kalıyor bu da yüzmeyi kolaylaştırıyor. Deniz tabanının kum olması ise ayrı bir avantaj. Yürümek mümkün, hatta uzun süre suda kalmak daha keyifli hale geliyor.

Doğa kendini toparlıyor

Geçmişte yangınlar yaşayan bu bölge günümüzde ağaçlandırmalarla yeşil dokusuyla ve zeytin ve ardıç ağaçları ile dikkat çekiyor.

Koyun çevresindeki beyaz kayalıklar ise farklı bir görüntü oluşturuyor. Sert ama estetik görünümü fotoğraf çekenler için ayrı bir cazibe oluşturuyor.

Ulaşımı çetrefilli ama değiyor

İzmir merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan bölge, günübirlik ziyaretler için tercih ediliyor. Ancak çok kolay bir rota değil. Yolu bilenler için sorun yok ama ilk kez gelenler biraz zorlanabiliyor. Belki de bu yüzden hâlâ çok kalabalık olmuyor.

Yaz gelmeden başka bir güzel

Koy, özellikle bahar aylarında daha sakin bir görüntü sunuyor. Yazın hareketlilik artıyor ama yine de bazı popüler plajlar kadar yoğunlaşmıyor. Bu da onu farklı bir noktaya taşıyor.

Denizle doğayı bir arada yaşamak isteyenler için bir seçenek oluşturuyor.