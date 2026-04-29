İzmir'in Bornova ilçesinde saat 16.26 sıralarında feci bir kaza meydana gelmişti. Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tırın karşı şeride geçmesiyle birlikte, 9 araç daha kazaya karıştı.

Kazanın ardından İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun ağır yaralı olduğu ve 3 vatandaşın ise yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledildiği ifade edilmişti. Bornova'daki feci kazadan bir acı haber daha geldi.

1 polis şehit oldu!

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan polis memurlarından bir tanesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi İstanbul Caddesi üzeri Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde, 29.04.2026 Çarşamba günü (bugün) saat 16.26 sıralarında, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu biri görevli polis aracı olmak üzere, 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Çankırı, Saygılı ve Kocabaş'tan başsağlığı paylaşımı!

Kazanın ardından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir'de freni boşalan tırın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağolsun…" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Bornova ilçemizde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, kazadan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş ise yaptığı paylaşımda, "Bornova ilçemizde meydana gelen elim kazada şehit olan kahraman polisimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır, yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İzmir’imizin başı sağ olsun. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.