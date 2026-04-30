PİAR Araştırma Şirketi tarafından, Ege Bölgesi'nde ilçe belediye başkanlarını kapsayan 'Halkla iletişim ve memnuniyet' anketi gerçekleştirdi. 30 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında 3.440 kişinin katıldığı anketin sonuçları ise dikkat çekti. Büyükşehir ilçe belediyeleri arasında, en yüksek orana sahip olan ve zirvede yer alan isim Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki oldu.

İzmir'den 6 başkan!

Listede Manisa, Aydın ve Muğla'dan ilçe belediye başkanları yer alırken, İzmir'den isi 6 başkan yer aldı.

PİAR Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları şu şekilde:

1 - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki (%62,2)

2 - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal (%61,5)

3 - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın (%59,6)

4 - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay (%58,4)

5 - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin (%57,9)

6 - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu (%57,6)

7 - Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal (%57,2)

8 - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (%56,9)

9 - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız (%55,7)

10 - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal (%55,1)