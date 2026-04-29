Kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, sahnede ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan başarılı sanatçının bu mutlu haberi, evliliğiyle ilgili detayları da yeniden gündeme taşıdı. Özel hayatını magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden Şahin'in eşinin kim olduğu ve çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte ünlü çiftin hayatına dair merak edilenler...

MELİKE ŞAHİN KİMİNLE EVLİ, EŞİ SEDAT ARPALIK KİMDİR?

Sevilen şarkıcı Melike Şahin, yaklaşık 6 yıl süren mutlu bir beraberliğin ardından 2023 yılının mayıs ayında Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız kıyılan bir nikahla hayatını birleştiren sanatçı, özel yaşantısını her zaman kameralardan sakınmaya özen gösteriyor. İş dünyasında faaliyet gösteren eşi Sedat Arpalık da tıpkı ünlü şarkıcı gibi magazin spotlarından uzak, oldukça sakin bir yaşam sürüyor. Çiftin beraber çekilen kareleri, genellikle sadece Melike Şahin'in kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı kadarıyla kamuoyuna yansıyor.

MELİKE ŞAHİN İLE KOCASI SEDAT ARPALIK ARASINDAKİ YAŞ FARKI KAÇ?

Çiftin evlilik haberinin basına yansıdığı ilk günlerde sosyal medyanın en çok odaklandığı konulardan biri de aralarındaki yaş farkı oldu. 1989 doğumlu olan ve şu an 37 yaşında bulunan Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık'ın 47 yaşında olduğu biliniyor. Aralarındaki 10 yaşlık fark dönem dönem magazin sayfalarında tartışma konusu olsa da, ünlü çift bu tür yorumlara karşı her zaman sessizliklerini koruyarak sadece kendi mutluluklarına odaklanmayı tercih ediyor.

MELİKE ŞAHİN HAMİLE Mİ, BEBEK HABERİNİ NASIL DUYURDU?

Bir süredir hayranları arasında dolaşan hamilelik söylentileri, bizzat sanatçının kendisi tarafından resmi olarak doğrulandı. Melike Şahin, İstanbul'da verdiği coşkulu konserde sahneden dinleyicilerine seslenerek hamile olduğunu ve ilk bebeğini beklediğini açıkladı. Anne olmanın heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı, bu büyük mutluluğunu daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı özel paylaşımlarla da tüm sevenlerine ilan etti.