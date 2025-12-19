Milletçe...

Altından kalkmadığımız her ne varsa...

Çaresizliğin de getirdiği “itici güç” ile...

“N’apalım; buraya kadarmış!” diyerek...

Topu “kader”e atarız...

Aslında...

Bu “gevşekliğin” nedeni...

Taaa, küçük yaştan itibaren...

Hayatımızı “kader / kısmet”e bağlamanın acı sonucudur...

Tartışılması ise...

“Abesle iştigal”den başka bi’şi değildir!

*

Her şey...

Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde başladı ve...

Acı son ile noktalandı...

*

Acının adresi; İzmir Konak...

Bir ay kadar önce...

Üç kişilik “Kınalı Ailesi”...

Takvimler bir yıl önce neredeyse bugünleri gösterirken...

Yaşadıkları evde...

Tahtakurusuna karşı ilaçlama yaptırıyor...

Apartmandaki daireler...

Doğal olarak ilaçtan etkileniyor...

Üçüncü katta yaşayan Kınalı Ailesi de...

Bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı...

Annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı...

Evde bulunan Derin Kınalı ile...

İki apartman sakini hastaneye kaldırılıyor...

Ne acıdır ki...

Parmak kadar bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı...

Üç gün sonra hayatını kaybediyor...

İlaçtan etkilenenler bir süre sonra taburcu ediliyor...

İlaçlama şirketinin sahibi ile ilaçlamaya yardımcı olan kişi...

Adli kontrolle serbest kalıyor...

Savcı, iki sanık hakkında...

“Kimyasal kullanarak kasten öldürme" suçundan...

Müebbet hapis istiyor...

Böylece böcek ilacı kayıtlara “kimyasal silah” olarak geçiyor...

Ne kadar acı değil mi?

*

Bilirkişi raporuna gelince...

İddialar şöyle sıralanıyor...

* İnsan yaşam alanında kullanılmaması gereken ilaç kullanıldığı...

* İzolasyon önlemleri alınmadığı...

* İlaçlamadan önce uyarı, sonrasında gaz ölçümleri yapılmadığı...

Ayan beyan ortaya çıkıyor...

İlaçlamayı yapan iki sanık...

Kimyasal silah kullanarak...

“Kasten öldürme” suçundan müebbet...

Beş kişinin zehirlenmesine yönelik ise...

“Silahla kasten yaralama” suçundan...

20'şer yıla kadar hapis isteminde bulunuyor...

*

Bitiriyoruz...

Kimin için dövünecek?

Kimin için gözyaşı dökecek Kınalı Çifti?

Henüz ikinci yaşını kutlayamayan...

Tabii ki...

Parmak kadar minik Altay Toprak Kınalı için...

İnsan tutamıyor kendini:

“Ey vicdan, neredesin?”

Nokta...

Hamiş: Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 0-4 yaş çocuk sayısı 2025 itibarıyla “4 milyon 945 bin 831” ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi... (19 Eylül 2025)

Sonsöz: “Döktüğümüz yaşlarla zehirleniyoruz; bundan daha acı ne olabilir?” / Anonim...

* Bu acı öykünün haberi DHA’dan Tolga iki TAHÇI’ya ait...