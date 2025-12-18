Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, özellikle son haftalarda durgun olan altının aksine yükseliş eğilimi gösteren gümüşün gelecek süreçteki durumu ile ilgili tespitlerde bulundu.

Gümüş, altını sollayacak mı?

Son günlerde küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte hızlı bir yükseliş eğilimine giren gümüş, yatırımcıların odağına yerleşti. Kısa sürede kayda değer prim yapan değerli metal, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdı. İzmir’de sektörün yakından takip ettiği isimlerden biri olan, kentin tanınmış kuyumcuları arasında yer alan ve aynı zamanda İzmir Kuyumcular Odası Başkanı olan Murat Kurtuluş Buyrukçu, gümüş fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Piyasadaki söylentiler artışı beraberinde getiriyor

Özellikle dünyanın bazı ülkelerindeki gümüş alım stoku ve piyasalarda etkin olan bazı söylentilerin beraberinde getirdiği atmosferin gümüş rakamlarının arttığına işaret eden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Bazı ülkelerin gümüş alım stoku ve piyasa söylentileri spekülatif artışları beraberinde getiriyor. Artışlardaki en temel neden olarak bunu söyleyebilirim.” diye konuştu.

“Teknolojideki gümüş kullanımı yükselişi tetikliyor”

Öte yandan, yeni araç ve teknolojilerde gümüş kullanımın da artışı tetiklediğini vurgulayan Başkan Buyrukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şunu görmek gerekiyor, yeni teknolojinin ve yeni araçların gümüş kullanımını arttırdığı gibi bir gerçekle karşı karşıyayız, bu nedenle de teknolojideki gümüş ağırlığı da yükselişi tetikledi diyebiliriz.”