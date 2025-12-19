Son Mühür- Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasıyla hareketlenen gündemde gözaltına alınan son isim gazeteci Levent Gültekin oldu.

Avukatı duyurdu...



Levent Gültekin'in gözaltına alındığını avukat Çağrı Çetin,

''Müvekkilim Levent Gültekin’in 17.12.2025 tarihli Youtube yayınından dolayı gözaltına alındığını öğrendik. Az sonra Vatan Caddesindeki Güvenlik Şubede ifadesi alınacak. Bugün öğle saatlerinde ise Çağlayan Adliyesine sevk olacak bilişim suçlar bürosu savcısına ifade verecek.'' sözleriyle duyurdu.

Tamamı dindar olan çocuklar...



Gültekin söz konusu Youtube yayınında son Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu isimlerin imam hatip mezunu olduğuna dikkat çekerek ''Tamamı dindar çocuklar olan bu dindar nesil madde batağına düştü'' yorumunda bulunmuştu.



Rasim Ozan Kütahyalı ML Yapı'yı işaret etti...



Gültekin'in gözaltına alınmasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz Mart ayında Levent Gültekin'i hedef alan açıklamalarına göndermede bulunarak,

''Levent Gültekin, TMSF döneminde CİNE 5 yönetiminde yaptığı barter yolsuzluklarıyla ciddi bir kara para elde etti. Bugünkü TMSF idaresi bu yolsuzlukları iyi biliyor. Sonra bu yolsuzluk parası ile İlbaklar ile ortak oldu. ML Yapı’da Mustafa İlbak ve Levent Gültekin ticari ortaktı…'' iddiasını yeniden gündeme taşıdı.