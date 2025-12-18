Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Pınar Okyay ile Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Hukuk Müşaviri Ahmet Okyay’ın aynı çatı altında görev yapması yeni bir etik tartışma başlattı.

Karı koca aynı kurumda üst düzey yönetici olabilir mi?

Avukat Ahmet Okyay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden beri yol arkadaşı. Karşıyaka Belediyesi’nin şirketlerinin avukatlığını yürüten Okyay, aynı görevini Tugay’ın başkan seçilmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de sürdürdü. Halk sağlığı alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Pınar Okyay, 2024 yılı haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Okyay çiftinin İzmir Büyükşehir Belediyesinde üst düzey görev almasıyla ilgili hukuk ve siyasi arenada “Karı kocanın aynı kurumda üst düzey görev alması etik mi?” tartışması da uzun zamandır sürüyor.

MHP’li Altınkeser, “Karı kocanın bu kadar üst düzey görevlerde olması çok sağlıklı bir durum değil”

Okyay çiftinin üst düzey görevlerde yer alması tartışması konusunda Son Mühür’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey bürokratları bırakın bir zincir markette bile karı koca çalışamaz. Çünkü etik değil, usulen doğru değil. Şirketin patronu, müdürü kadınla sorun yaşayınca kocası da araya girebilir. Bunlara mahal vermemek için özel şirketlerin tamamında karı-koca ilişkisi yasak. Evlendiklerinde birisi mutlaka işten ayrılır. Karı kocanın bu kadar üst düzey bir bürokrat olması çok sağlıklı bir durum değil. Yarın bir gün Cemil Bey birisiyle sorun yaşarsa, yollarını ayırmak isterse eşi bu duruma tepki verebilir. İkisi de çok önemli yerlerde. Etik mi değil. Şaibeye yol açabilir mi, açabilir bu bir olasılık dahilinde. Şu ana kadar eş durumundan ilişkilerini buraya yansıttılar diyebileceğim bir şey de olmadı. Avukat Ahmet Okyay’ın katıldığı İZBETON konusunda bir toplantı yaptık. Yapmak istedikleri anlattı. AK Parti Sözcüsü Uğur İnan Atmaca da vardı toplantıda. Tatmin olmadık söylediklerinden." dedi.

Av. Ahmet Okyay İzmir Barosu fiyat tarifesi üzerinden ücret alıyor!

Avukat Ahmet Okyay, Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Hukuk Müşavirliğinin yanı sıra, Okyay Hukuk Bürosu olarak Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin hukuk danışmanlığını da yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Okyay’ın bazı şirketlerinden İzmir Barosu’nun belirlediği tarife üzerinden ücret aldığını, bazılarından ise ücret almadığını söyledi.

“Her ikisi de duayen, İZBB bünyesinde aralarında organik bir bağ yok, etik tartışma yaratacak bir durum olduğunu da düşünmüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Biri tıp alanında diğeri hukuk alanında duayen insanlar. Pınar Hanımın Büyükşehir Belediyesinde olması, belediyemiz ve kentimiz için önemli bir kazanç. Pınar Hanım, Başkan Tugay’ın kampanya döneminde sağlık projelerinde yer aldı. Büyükşehir Belediyesinde ikisi arasında organik bir bağ da yok. Bu yüzden etik bir tartışma oluşturacak bir durum olduğunu da düşünmüyoruz”