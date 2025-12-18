Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası başkan adayı kentin sevilen esnaflarından Aykut Yenice, geçtiğimiz günlerde adaylık açıklamasında kendisine yönelik ithamlarda ve iddialarda bulunan mevcut başkan Doğan Kılıç’a yönelik önemli açıklamalarda ve eleştirilerde bulundu.

Aykut Yenice: Bu hamaset cümlelerini ve duygu sömürülerini bırakacaklar

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası’nın mevcut başkanı Doğan Kılıç’ın çevresinde bulunan bir kişinin odayı icraya verip 150 bin TL parasını aldığını söyleyen ve Kılıç ile ekibinin duygu sömürüsünü bırakmaları gerektiğini vurgulayan Aykut Yenice, “5362 sayılı yasa problemli bir yasadır. Adaylık açıklamamda gösterdiğim fotoğrafların hepsi gerçektir.

Lokanta olarak gösterilen evlerin bir tanesi mevcut başkan Doğan Kılıç’ın oğlunun, bir tanesi yeğeninin, bir tanesi de belediyeden emekli olmuş zabıta memurunun döneminde iş takipçiliğinden, kuşyemi satıcılığından vergi kaydı olan bir insan bu bahsettiğin yasanın a1 hükmünden faydalanıp kendisini Lokantacılar Odası’nın yönetim kuruluna attı.

İş takipçiliği yapan, belediyelerle problemi olan birisi bu kişi. Böyle bir ortamda ben şunu söylüyorum: Bu meslek sevgi mesleğidir, alın teri mesleğidir. Bu mesleğin yöneticisi olacak insanın bu mesleğin sorunlarını bilen, yaşayan ve bunlar üzerinden yorum yapan insan olması gerekmektedir. Bu kişi odayı icraya verdi odanın 150 bin TL’nin parasını aldı. Bu para kimin parası? Bu hamaset cümlelerini ve duygu sömürülerini bırakacaklar.” diye konuştu.

“İyi bir yalancının iyi bir hafızaya ihtiyacı vardır”

Öte yandan, Kılıç’ın adaylık açıklamasında kendisine yönelik söylediği aidatını ödemiyor çıkışına da yanıt veren ve Kılıç’a yönelik eleştirilerde bulunan Yenice, “Eğer ben aidatımı ödemediysem odanın şu anki mevcut başkanı suç işliyor. Bunun takibi mevcut yönetim kurulunun görevi ve sorumluluğundadır. Beni uyarmadan, herhangi bir tebligat verilmeden böyle bir şey yapılmaz, ayıptır insan utanır. Hangi belgeye istinaden böyle konuşuluyor.

Bu konuda yüreği yeten varsa istedikleri yerde canlı yayına çıkmaya ve karşılıklı belgeleri ortaya koymaya hazırım. Ben gerçekten belge sallıyorum, onlar yalandan iki tane para çıkarıp sallıyor. Bugün yarın bu harcamalar resmi olarak açıklanacak, kongrede göreceğiz, ibranın olup olmadığını göreceğiz. Ben aidatımı ödememiş olabilirim, neden seçime 1 ay kala bu aidat konusu açılıyor? 4 yıldır başkansın madem benim yanlışlarım var demek ki ilk göreve geldikleri gün işlem yaptıysa 5 yılı kurtaracaktı. 5 yıllık zaman aşımı varsa 10 yıllık aidat nasıl alınacak? Suç işliyorlar, iyi bir yalancının iyi bir hafızaya ihtiyacı vardır.” dedi.

“Ben atanmış insan değilim, seçilmiş insanım”

Ayrıca, sosyal medyadan aleyhine sarf edilen ‘Sahte Lokantacı Aykut’ eleştirilerine de yanıt veren dededen beridir çorbacı olduğunu ve kendisini lokantacılık mesleğine adadığının altını çizen Aykut Yenice, “İnsanlara hamaset yapmasınlar, duygularıyla oynamasınlar. Yanındaki emekli zabıta KDV’nin açılımını bilsin aday olmayacağım.

Bana sosyal medyada sahte lokantacı Aykut aday oldu diyorlar. Hangi sahte? Ben dededen, babadan beri lokantacıyım. Benim babam tarih kitaplarına girmiş Çorbacı İsmet Usta. Ben yıllardır kendimi bu mesleğe adamış birisiyim. 20 sene bu odanın başkanlığını, 12 senede Türkiye Lokantacılar Federasyonu’ndan başkanlık görevini yaptım. Ben atanmış insan değilim, seçilmiş insanım. Mevlana’nın güzel bir lafı var, lafa bakarım laf mı diye, birde söyleyene bakarım adam mı diye.” dedi.

“Doğan Kılıç neden benimle canlı yayına çıkamıyor”

Son olarak, 25 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek genel kurul öncesi lokantacı esnafına seslenen Aykut Yenice, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben lokantacı esnafına seslenmek istiyorum, herkes layık olduğu şekilde yönetilir. Sizler asil insanlarsınız bu memlekette istihdam yaratan insanlarsınız dolayısıyla kendi emeğinizi savunacak insanları seçmek en asli göreviniz.

Sizi iş takipçisi bir emekli zabıta değil, sizi 1912 yılından beri bu kentte lokantacılık yapan bir insanın yönetmesi lazım. Bu ben olurum, Ali olurum, Veli olurum hiç önemli değil. Doğan Kılıç neden benimle canlı yayına çıkamıyor? Karşıma çıkamıyor, belgelerime yanıt vermiyor? Şimdi bakıldığı zaman iddia ispat, ispat belge ister.”