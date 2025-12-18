İzmir spor camiası yasta. Ediz Baksi, öğle saatlerinde evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgilere göre, İzmir’de meydana gelen olay sonrası Ediz Baksi İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede Baksi’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili resmi makamların incelemeleri sürüyor.

Karşıyaka basketbol tarihine geçen isimlerdendi

1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan doktor Ediz Baksi, 1986–1987 sezonunda Pınar Karşıyaka formasıyla Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayan kadroda yer almış, İzmir basketbol tarihinde önemli bir yere sahip olmuştu. Sporculuk kariyerinin ardından Karşıyaka Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Baksi, kulüp camiasında saygı gören bir isimdi.

İzmir’de girişimcilik dünyasında da tanınıyordu

Sporun yanı sıra iş dünyasında da bilinen Ediz Baksi, İzmir’de faaliyet gösteren Ora Lahmacun, Löp Löp Kokoreç ve Sabırsız Sandviç gibi markaların kurucusu olarak gastronomi sektöründe de adından söz ettirmişti.

Spor ve iş dünyasından taziye mesajları

Baksi’nin vefatının ardından spor camiasından, kulüp yöneticilerinden ve iş dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Karşıyaka ve İzmir spor çevrelerinde büyük üzüntü yaratan kayıp sonrası, Baksi’nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.