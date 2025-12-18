Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaşamına son verdiği belirtilen Ediz Baksi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin duyulmasının ardından sevenleri ve spor camiasının önde gelen isimleri hastaneye akın ederken, sosyal medyada da çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Ediz Baksi Kimdir?

Ediz Baksi, Karşıyaka Spor Kulübü tarihinin en önemli başarılarından biri olan 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan isimlerden biriydi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan ve başarılı performansıyla milli takıma kadar yükselen Baksi, aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra da spordan kopmadı. Uzun yıllar Karşıyaka altyapısına hizmet etti ve basketbol yorumculuğu yaptı.

Sporculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettiren Baksi, İzmir'de "Ora Lahmacun", "Löp Löp Kokoreç" ve "Sabırsız Sandviç" gibi popüler lezzet duraklarının kuruculuğunu üstlendi. Son olarak Karşıyaka Belediyespor Kulübü Başkanı olarak görev yapan Baksi, amatör branşların gelişimi için çalışmalar yürütüyordu.

Neden Öldü?

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Ediz Baksi, girdiği bunalım sonucu intihar ederek yaşamına son verdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Baksi'nin, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadığı bildirildi. Baksi, geçmiş yıllarda ticari hayatında yaşadığı bazı zorluklar ve 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı gibi olaylarla da gündeme gelmişti. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.