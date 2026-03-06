Atatürk’ü yazmaktan her zaman onur duydum ama...

Bu seferki “baba” bir ayrıntı!

Hatta...

“Bir bilen”ler için bile yıllardır acayip karanlık!

*

Soru şu:

Ulu Önder Atatürk’ün gerçek “doğum tarihi”ni bilen var mı?

Yok!

Gazi’nin vefatının üstünden... (10 Kasım 1938 / İstanbul...)

“88” yıl geride kaldı...

Ne var ki...

O muazzam “zaman dilimi”, içinde...

Atamız’ın “doğum tarihi” bi’türlü (%100) kesin olarak belirlenemedi!

Dünyaya geldiği günü...

Neden bilmiyoruz; neden bize öğretmediler?

Yoksa rahmetli de mi üstünde hiç durmadı...

Mümkün mü böyle bir soruya nokta atışı cevap verememek?

Aslında...

Bu da önemli bir görev; öyle değil mi?

*

Şimdi diyeceksiniz ki...

“Rahmetle andığımız Atamız’ın muhterem anacığı Zübeyde Hanım da mı bilmiyordu o tarihi?”

Olur mu öyle şey?

Özetleyivermiş bir cümlede Ata’nın anacığı:

“Mustafa'yı, erbain(*) soğuklarında, 23 Aralık'ta doğurdum...”

Yani...

Selanik ifadesiyle “buzlu kırk” denilen kışın en soğuk günlerinde doğmuş...

Kesin mi?

Belli değil ama...

Nasıl öğreneceğiz “gerçek” doğum tarihini?

*

Derler ki...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Kimi zaman...

Doğum gününün kendisine sorulduğunda...

Bu önemli ayrıntıyı “açıklama”nın...

Doğru olmayacağını ifade ederken...

Son derece mantıklı bir cevap vermiş:

“Bu sefer de vatandaş (doğum günü kutlamasına kalkışabilir) Böyle bir şeyi istemiyorum... Benim için, 19 Mayıs’ta doğmuş deyiniz!”

Ne kadar anlamlı ve etkileyici bir cevap değil mi?

*

Bir yıl önce aramızdan ayrılan tarihçi yazar Necdet Sakaoğlu ise...

Atatürk’ün doğum tarihinin “1881” olmadığını yazmıştı...

İşte Necdet Sakaoğlu’nun kitabında da bahsettiği o tarihi bilgiler:

“Soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle...

(Atatürk) soyadını alan Gazi Mustafa Kemal, doğduğu yıl ve doğum gününü hiçbir zaman mesele etmedi... Zira hem çok önemli hem de yoğun bir gündemi vardı... Aynı zamanda hem de insanların O’nun şahsı için...

Ayrı ve özel bir günü anmasını, kutlamasını istemiyordu...”

*

Sizlere bir soru: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi nedir?”

Herkes aynı cevabı verdi değil mi? 1881…

Peki şimdi sizlere çocukluk yıllarımızdan beri bizlere öğretilen bu doğum tarihinin yanlış olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek doğum tarihinin 1881 olmadığını söylesem ne dersiniz?

İşte tarihçi Necdet Sakaoğlu’nun kitabında da kaleme aldığı, Atatürk’ün Şişli’deki evinde yer alan tarihi belgede de şazılı olan doğum tarihi ile ilgili tüm detaylar... Kaynak: Tarih Dergi

Çocukluğumuzdan beri bizlere öğretilen, herkesin bildiği “Atatürk 1881 yılında doğmuştur” bilgisi acaba yanlış mı? Diyenler olabilir... Mesela, tarihçi yazar Necdet Sakoğlu, kitabında; Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihinin 1881 olmadığını yazmıştır... İşte Necdet Sakaoğlu’nun kitabında da bahsettiği o tarihi bilgiler:

“Soyadı kanununun yürürlüğe girmesiyle Atatürk soyadını alan Mustafa Kemal, doğduğu yıl ve doğum gününü hiçbir bahse konu etmedi... Zira hem çok önemli ve yoğun bir gündemi vardı hem de insanların onun şahsı için ayrı ve özel bir günü anmasını, kutlamasını istemedi...

İlkokul sıralarından başlayarak ders kitaplarındaki Atatürk’ün nüfus hüviyet cüzdanının kimlik sayfasını ve fotoğrafını hatırlayalım, 1934’te Soyadı Yasası çıktıktan sonra düzenlenmiş... Bu belgede; “Babası Ali Rıza, annesi Zübeyde, doğum yeri Selânik, doğum tarihi 1881” olarak görülüyor... Oysa, ne ilginçtir ki; 1930’lara kadar Atatürk’ün doğum tarihi kitaplarda ve pullarda “1880”dir...

...Ve yine ilginçtir ki...

Ulu Önder’in yaşam öyküsünü kaleme alanların bazılarına göre...

Atatürk’ün “gerçek doğum tarihi” üzerinde neden durmuyor?

Kimbilir belki de haklılar!

Çünkü...

Bazı yabancı kaynaklarda hala...

Ulu Önder’in doğum tarihi...

“1879, 1880 ve 1881” olarak ifade ediliyor...

*

“Bu Hicrî 1296 tarihi, miladi takvime göre 26 Aralık 1878’de başlamış, 15 Aralık 1879’da sona ermiş... Şu halde Atatürk’ün doğum günü 26 Aralık 1878-15 Aralık 1879 arasındadır... Zübeyde Hanım da “Mustafa’yı Erbain soğuklarında, 23 Aralık’ta doğurdum” dediğine göre sorun çözülüyor: O yılın Erbain soğukları 22 Aralık 1878-31 Ocak 1879 arasında; Rumi 23 Aralık da 4 Ocak 1879’u karşılar... Bu, Atatürk’ün kesin doğum tarihidir... Vefat tarihi 10 Kasım 1938’de 60 yaşını tamamlamasına iki ay kaldığı saptanır…”

(*)erbain: 22 Aralık - 31 Ocak günleri arasına rastlayan kırk günlük zemheri (Karakış / 22 Aralık 1878 ile 31 Ocak 1879) dönemi...

Nokta...

Hamiş 1: Atatürk, annesi Zübeyde Hanım’a göre Selanik ağzında “buzlu kırk” denilen kışın en soğuk günlerinde doğdu... Anadolu’da bunun karşılığı, Arapça “kırk” kelimesinden türemiş “erbain” ya da “zemheri”dir... Erbain bugünkü takvimle 22 Aralık’ta başlar ve adı üstünde “kırk gün” sürer... Buradan çıkarılabilecek sonuç, Atatürk'ün “1880 Aralık sonuyla 1881 Ocak bitimi” arasında bir günde ve de büyük bir ihtimalle 1881 yılının ocak ayında doğduğudur... / Enver Şapolo – Tarihçi / Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi – Sayfa 17...”

Hamiş 2: “Danışman astrolog, eğitmen ve yazar Hakan Kırkoğlu’na göre ise, Atatürk’ün doğum tarihi; “12 Mart 1881”...

Sonsöz: “Hangi tarihte doğduğu çok da fark etmez... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman bu milletin kalbinde ve O’nu çok seviyoruz... / Anonim...”