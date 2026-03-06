8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Birçok kişi için çiçeklerin verildiği, kutlama mesajlarının paylaşıldığı bir gün. Oysa 8 Mart’ın gerçek anlamı kutlamadan çok daha fazlasıdır. Bu gün, kadınların emeğinin, mücadelesinin ve eşitlik arayışının simgesidir.

Bugün Türkiye’de kadınların hayatına baktığımızda bir çelişki ile karşılaşıyoruz. Bir yanda hayatın her alanında çalışan, üreten, aileyi ve toplumu ayakta tutan kadınlar var. Diğer yanda ise hâlâ eşit haklara ulaşmak için mücadele etmek zorunda kalan milyonlarca kadın.

Kadının Görünmeyen Emeği

Türkiye’de kadın emeğinin büyük bir kısmı görünmezdir. Ev içindeki emek çoğu zaman bir “görev” olarak görülür, bir “çalışma” olarak kabul edilmez. Oysa bir kadının gün içinde yaptığı işler; çocuk bakımı, yaşlı bakımı, yemek, temizlik ve aile düzeninin sürdürülmesi aslında devasa bir ekonomik değere sahiptir.

Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, aynı zamanda ev içinde de ikinci bir mesai yapmaktadır. Bu yük çoğu zaman fedakârlık olarak tanımlansa da aslında bu durum eşitsizliğin en görünür hâlidir.

İş Gücünde Kadın: Potansiyel Kullanılmıyor

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ istenilen seviyede değil. Eğitimli kadınlar bile çoğu zaman iş bulmakta zorlanıyor ya da eşit işe rağmen daha düşük ücret almak zorunda kalıyor.

Yönetim kademelerinde kadın sayısı sınırlı. Siyasette, ekonomide ve karar mekanizmalarında kadınların temsili hâlâ yetersiz.

Oysa bir ülkenin kalkınmasının en önemli göstergelerinden biri kadınların ekonomik hayata katılımıdır. Kadınların üretime ve yönetime daha güçlü katıldığı toplumlar daha güçlü demokrasilere ve daha sağlam ekonomilere sahip olur.

Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Bir Yaradır

Ne yazık ki Türkiye’de kadınların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri de kadına yönelik şiddet.

Her gün bir kadının öldürüldüğü ya da şiddete maruz kaldığı haberleriyle karşılaşmak artık sıradan bir haber akışı haline gelmemelidir. Bu durum bir toplumun en temel vicdan sınavıdır.

Şiddet yalnızca fiziksel değildir. Ekonomik baskı, psikolojik şiddet, sosyal hayattan dışlama da kadınların özgürlüğünü sınırlayan ciddi sorunlardır.

Kadınların en temel talebi aslında çok basittir:

Korkmadan yaşayabilmek.

Kadınların Beklentisi: Ayrıcalık Değil Eşitlik

Türkiye’de kadınlar ayrıcalık istemiyor. Kadınların talebi çok nettir:

Eşit işe eşit ücret,

karar mekanizmalarında daha fazla temsil,

şiddetten uzak güvenli bir yaşam,

ve emeğin değer gördüğü bir toplum.

Kadınların güçlü olduğu bir toplum yalnızca kadınlar için değil, herkes için daha adil bir geleceğin kapısını aralar.

Daha Adil Bir Türkiye Mümkün

Kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye, daha güçlü bir demokrasi demektir. Kadınların özgür olduğu bir toplum, geleceğe daha güvenle bakabilen bir toplumdur.

Bu nedenle 8 Mart sadece bir anma günü değildir. Aynı zamanda bir hatırlatma günüdür:

Kadınların emeği olmadan ne ekonomi büyür, ne demokrasi güçlenir, ne de toplum ilerler.

Kadınların sesi yükseldikçe toplumun vicdanı da güçlenecektir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.