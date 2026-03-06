

İzmir’de yaşayan 76 yaşındaki emekli Mehmet Akarsu, banka işlemleri için gittiği şubeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra profesyonel bir dolandırıcılık şebekesinin hedefi oldu. Akarsu’nun vadeli ve vadesiz hesaplarında bulunan toplam 170 bin lirası, dakikalar içinde başka bir hesaba aktarıldı.

"Bankadaki Gecikme Şüphe Uyandırıcı"

Olay günü, hesabına yatan ödemeyi kontrol etmek için bir devlet bankasının Basmane şubesine giden Akarsu, şubede normalin dışında bir durumla karşılaştığını belirtti. Akarsu, "Banka memuru beni işlem yapmak yerine uzun bir süre bekletti. Neden bekletildiğime dair bir açıklama yapılmadı. Sonunda kimliğimi alıp bankadan ayrıldım ancak bu gecikme kafamda soru işareti bıraktı' dedi.

Genel Müdürlük Adıyla Aradılar

Bankadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisini "Banka Genel Müdürlüğü" personeli olarak tanıtan kişiler tarafından aranan Akarsu, dolandırıcıların hedefi oldu. Arayan kişilerin, az önce işlem yaptığı bankayı ve hesaplarındaki karışıklığı referans göstermesi üzerine güven duyan Akarsu, bir anlık dalgınlıkla istenen bilgileri paylaştı.

Dakikalar İçinde 4 Farklı İşlem

Görüşmenin ardından internet bankacılığını kontrol eden emekli vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Akarsu'nun, vadeli hesabındaki 160 bin lira, vadesiz hesabındaki 10 bin lira toplamda 4 farklı transfer işlemiyle Rabia Erdem isimli bir şahsın hesabına aktarıldı.

Hukuki Süreç Başlatıldı: "Tesadüf Olduğuna İnanmıyorum"

Dolandırıldığını anlar anlamaz polis merkezine giderek şikayetçi olan Mehmet Akarsu, olayın organize bir iş birliği olabileceğinden şüpheleniyor. Akarsu şikayet dilekçesinde, bankada kendisini bekleten memur ile dolandırıcıların aynı gün iletişime geçmesi arasındaki bağın araştırılması, paranın aktarıldığı hesabın sahibi Rabia Erdem ve parayı çeken diğer kişilerin kimlik tespitini istedi. Emniyet güçleri, paranın izini sürmek ve banka içi bir sızıntı olup olmadığını belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.