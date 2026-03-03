Gazeteci Saygı Öztürk...

Teröristbaşı Öcalan’ın taleplerini(!) yazdığında...

Takvimler...

“13 Aralık 2025”i gösteriyordu...

Aradan “51 gün” geçti; ses seda yok!...

*

Peki, Öcalan’ın istekleri nelerdi?

* Etnik bölgelerde ana dilde eğitim, ilerleyen süreçte de “Kürtçe’nin resmi dil” olmasını istiyor...

* Kısa adı “SDG” olan Suriye Demokratik Güçleri’nin silah bırakmasına karşı çıkıyor... Asker olmasalar bile polis olmalarını öneriyor...

* YPG, SDP, PJAK gibi örgütlerin feshedilmesi gibi bir durum olmadığını ifade ediyor...

* Türkler ve Kürtler’in, iki halk olarak Anayasa’da yer almasını istiyor...

* Anayasa’nın 66. maddesinin değiştirilmesini istiyor... (Burası çok önemli...) Anayasa'mızın 66'ncı maddesinde Türk'ün tarifi yapılmıştır: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür... Anayasa Mahkememiz’in verdiği kararlarda da Türklük, vatandaşlık bağı ile tanımlanmıştır...”

* PKK’lı teröristlere af çıkarılması, iş verilmesi, rehabilitasyona tabi tutulmaları ve siyasette önlerinin açılması da Öcalan’ın talepleri arasında... Devlet Baba, Öcalan’ın bu istekleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı...

18 Şubat tarihi gelip, çattığında ise...

Öcalan’ın “Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz” sözleri tartışılmaya devam ediyordu...

*

Mesela, bir çırpıda...

İmralı’dan, terör örgütü PKK’ya fesih çağrısı yaptığı...

“27 Şubat Mesajı”nın yıl dönümünde yeni bir çağrı daha seslendirdi...

O sesleniş sadece Türkiye’ye değil...

Tüm Ortadoğu’ya olduğu belirtilen mesajdı...

Yeni bir “siyaset” dönemine kapı açıldığı belirtiliyordu...

*

Tam da burada...

Yıllar öncesine gidiyoruz...

Yine...

Gazeteci Saygı Öztürk’ten ve yıllar öncesinin anıları eşliğinde...

26 yıl öncesini hatırlıyoruz...

Tarih; “18 Ocak 2000”

Unutulmaz Vali Recep Yazıcıoğlu’nun...

Yarınlara miras tespiti...

Erzincan Valisi iken...

Merkez Valiliğine alınan Recep Yazıcıoğlu...

“Avrupa Birliği yolunda Türk yönetim sistemi...”

Konulu konferansta...

Terörist başı Abdullah Öcalan hakkında verilen kararı eleştirmiş ve...

Şöyle demişti:

“Anayasa’nın neresinde “liderler toplanır karar alır” maddesi var? Anayasada böyle bir şey var mı? Ama liderler toplanıyor, af konusunda, terör konusunda karar veriyor...

Eğer liderler karar alacaksa parlamentoya...

Hükümete, daha doğrusu 550 milletvekiline ne gerek var?

Üç lider yeter... Nasıl olsa parlamento liderlerin memuru, ses çıkartamazlar... Liderler af konusunda, terör konusunda karar verirler:

AB’ye göre Apo da af kapsamına giriyor...

Üç gün sonra Apo affedilirse şaşırmayın...”

Dediği de çıktı!

*

Bitiriyoruz...

Takvimler 1999 yılını gösteriyordu…

Şubat’ın 16’sı…

Günlerden de Pazartesi’ydi…

Bebek katili Abdullah Öcalan…

Kenya'nın başkenti Nairobi'de…

İki pilot, dört MİT personeli tarafından…

“60 saniye” içinde paketlendi…

Ne olduğunu bile anlayamadı…

Elleri ve gözleri bağlanmış…

Ölüm korkusu tüm bedenini sarmıştı…

Sesi titriyordu…

Herhalde öldürüleceğini sanıyordu…

Tam o sırada…

Karşılıklı konuşma başladı:

Görevli: “Sen şimdi bizim misafirimizsin... Sana bir şeyler sormak istiyorum... Rahat ol… Kendini öyle sıkıntıya sokma… İstediğin bir şey varsa...

Öcalan: “Ben ülkemi severim... Annem de Türk’tü… Eğer bir hizmet gerekirse yaparız... Onun dışında bana bir şey sormayın…”

Görevli: “Sorularımıza cevap verirsen, hizmet yapmış olursun…”

Öcalan: “Türkiye’ye dönünce hizmet edeceğim... Fırsat verirseniz ederim…”

Görevli: “Bak şimdi kayıt yapıyoruz...”

Öcalan: “Kaydedin, yayınlayın... İşkence etseydiniz... İşkence etmediniz... Ama ben gerçekten söylüyorum... Türkiye ve Türk halkını seviyorum… Onlar için iyi hizmet edeceğime inanıyorum... Fırsat verilirse yaparım…”

Görevli: “Fırsat veririz de istediklerin ne?”

Öcalan: “Bir fırsat verilirse, bir hizmet imkanım varsa ki; inanıyorum vardır, hizmet yapabilirim…”

Nokta...

Sonsöz: “Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı... Ne zaman ki, kendimizi anlatamadığımızı fark ettik… İşte o vakit susmalar dostumuz oldu… / Hz. Mevlana…”