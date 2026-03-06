Son Mühür- 15 Temmuz darbe girişi sonrası devletin tüm kademelerinden FETÖ temizliği için atılan adımların son halkası İzmir'e yansıdı.

Ankara'da Hazine Müsteşarlığı'nda bürokrat olarak görev yaparken Konak Belediyesi'ne Başkan Yardımcısı olarak transfer edilen Erdem Erol'un adının , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY "askeri mahrem yapılanması soruşturmasına girdiği ortaya çıkmıştı.

Şubat ayında görevden alınmıştı...



Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Konak Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Erdem Erol'un, FETÖ'ye yönelik ''Askeri Mahrem Yapılanma'' operasyonun bir parçası olduğu iddiaları gündeme gelmiş, Erol 4 Mart tarihinde İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Örgütün sivil imamıyla...



Ankara merkezli aralarında İzmir'in de olduğu 22 şüpheli sanığın gözaltına alındığı süreçte aralarında Erdem Erol'un da bulunduğu şüphelilerin örgütün sözde sivil imamlarıyla "büfe ve bakkal" gibi umuma açık yerlerdeki kontörlü sabit hatlar üzerinden gizli haberleşme sağladığı iddia edilmişti.

FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması soruşturmasında sorgusu tamamlanan Erdem Erol hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.