Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Politico dergisine verdiği demeçte İran’daki son gelişmeleri değerlendirdi. İsrail ile ortak yürütülen saldırıların “başarılı” geçtiğini savunan Trump, İran yönetiminin geri adım atacağını ileri sürdü ve ardından “Küba da düşecek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Küba’da yönetimi devirmeye yönelik bir planı olup olmadığı sorusuna ise Trump, konunun uzun yıllardır gündemde olduğunu belirterek, “50 yıldır bu mesele pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için küçük bir konu. Venezuela çok iyi gidiyor. Delcy Rodriguez harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, ABD’nin Küba’daki komünist yönetimle temas halinde olduğunu belirterek, “Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Müctabe Hamaney yorumu

Trump, İran’da yeni liderin belirlenme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin büyük bir etkiye sahip olacağını savunarak, aksi halde herhangi bir anlaşmaya varılamayacağını öne sürdü. İran’ın nükleer silahlardan arındırılmış şekilde yeniden inşa edilmesi için hem halkla hem de mevcut yönetimle birlikte çalışacaklarını ifade etti. İlk gün düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçebileceğine dair iddiaları yakından izlediklerini söyleyen Trump, Mücteba Hamaney’in bu görev için yeterli olmadığını ileri sürdü. Yeni hedef Küba Senatör Lindsey Graham da dün yaptığı açıklamada Küba yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. İran rejimini “uluslararası terörizmin merkez üssü” olarak nitelendiren Graham, bu yönetimin çöküş sürecine girdiğini savundu. Ardından Küba’ya değinerek, “Bu komünist diktatörlüğün de sonu yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.