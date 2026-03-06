Son Mühür- Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını kabul eden Hacıoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından TRT1 ekranlarında yayınlanan “Cennetin Çocukları” dizisinin yapım ekibi, oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Böylece dizinin başrolü için yeni bir oyuncu arayışı başlamıştı.

Yapım şirketi Alperen Duymaz ile prensipte anlaşmıştı

Başrol için ilk teklif götürülen isimlerden biri Alperen Duymaz olmuştu. Yapım şirketi ile görüşen Duymaz’ın teklifi olumlu değerlendirdiği ve prensipte anlaşarak dizinin yeni başrol oyuncusu olmayı kabul ettiği öğrenilmişti.

Zamanlama sorunu nedeniyle projeden çekildi

Ancak kulislerden gelen son bilgilere göre Alperen Duymaz’ın projede yer almayacağı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; Duymaz, yeni projeleri nedeniyle diziden çekilme kararı aldı.

Ünlü oyuncunun eylül ayında başlayacak ana akım bir televizyon projesi ve yaz aylarında çekmeyi planladığı dijital platform işi bulunuyor. Bu nedenle yapım şirketiyle anlaşmayı haziran ayına kadar sınırlamak istediği öğrenildi.

Yapım ekibi yeni başrol arayışında

Yapım şirketinin sözleşme süresini daha uzun tutmak istemesi üzerine taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Takvimlerin uyuşmaması nedeniyle Duymaz projeden çekilme kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Cennetin Çocukları dizisi için başrol oyuncusu arayışı yeniden başladı. Yapım ekibinin kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşması bekleniyor.