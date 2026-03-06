Haber yayılır yayılmaz sosyal medyada büyük bir karışıklık baş gösterdi. Onlarca yıldır basketbol spikerliği yapan Murat Murathanoğlu ile aynı adı taşıyan iş insanının karıştırılması, basketbolseverleri derin endişeye düşürdü. Ancak kısa süre içinde yaşamını yitirenin ünlü spiker değil, Melis Murathanoğlu'nun babası olan turizmci olduğu netleşti.

Turizmci Murat Murathanoğlu kimdir?

1947 yılında dünyaya gelen Murat Murathanoğlu, uzun yıllar boyunca turizm ve restoran sektöründe faaliyet gösterdi. İstanbul Nişantaşı ve Bodrum Torba'da Sanatevi adlı restoran-bar işletti. Cemiyet dünyasında adını duyuran Murathanoğlu, eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu ile evlilik yaşadı; çiftin bu birlikteliğinden cemiyet hayatının tanınan ismi Melis Murathanoğlu dünyaya geldi. Son yıllarda Bodrum'daki sitesinde yalnız yaşayan Murathanoğlu, aktif sosyal hayatını sürdürüyordu.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Murathanoğlu, sabah market alışverişini tamamlayıp evine dönerken Rıza Anter Caddesi'ndeki yaya geçidini kullandı. O sırada Gölköy istikametinden Bodrum'a ilerlemekte olan M.A. yönetimindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, yaya geçidinde kör noktada kalan Murathanoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen iş insanına olay yerinde uzun süre kalp masajı uygulandı; ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayata döndürülemedi. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken sürücü gözaltına alındı, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze törenüne ilişkin aile tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Basketbol spikeri Murat Murathanoğlu hayatta

Kazanın ardından sosyal medyada hızla yayılan yanlış haberler, 68 yaşındaki basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği izlenimini uyandırdı. Oysa söz konusu spiker hayatta; dijital platformlar ve yazarlık projeleriyle basketbol dünyasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Basketbol spikeri Murat Murathanoğlu kimdir?

3 Ocak 1958'de İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Murat Murathanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. 17 yıl ABD'de kalan Murathanoğlu, askerlik için Türkiye'ye döndüğünde basketbol yorumculuğuyla tanıştı. Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki görevinin ardından 1988'de TRT'de Final Four maçlarını anlatarak spikerliğe adım attı.

Show TV, Cine 5, NTV ve Kanal 24 gibi kanallarda NBA maçlarını Türkiye'ye sevdiren Murathanoğlu, İngilizce terminolojiyi Türkçeyle harmanlayan özgün anlatım tarzıyla kısa sürede milyonların favorisi oldu. Kaan Kural ile kurduğu yorumcu-spiker ikilisi, Türk spor yayıncılığının en çok hatırlanan ortaklıklarından biri sayılıyor. 2019'da "Salondaki En Kötü Koltuk" adlı kitabını yayımlayan Murathanoğlu, kariyerinin perde arkasını ve Türk basketbolunun gelişimini bu eserde aktardı. Güvenilir çevreler, basketbol spikeri Murat Murathanoğlu'nun sağlıklı olduğunu doğruladı.