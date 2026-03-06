Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz sularında meydana gelen orta şiddetli bir depremi duyurdu. Bugün sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntı, özellikle Antalya’nın Kaş ilçesi ve çevre sahil şeridinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

AFAD Depremin merkez üssünü ve şiddetini açıkladı

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 152.41 kilometre mesafede, açık denizde gerçekleşti. Saat 08:35:23 sularında kaydedilen sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Yer kabuğunun yaklaşık 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle geniş bir alanda hissedildi.

Kaş ve çevresinde durum normal seyrediyor

Depremin merkez üssünün kıyıdan uzak bir noktada olması, karadaki etkinin sınırlı kalmasını sağladı. Edinilen ilk bilgilere göre, Kaş ilçesinde ve Antalya genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşasa da, bölgede hayatın olağan akışında devam ettiği bildirildi. Yetkililer, deniz tabanında gerçekleşen bu tür sarsıntıların bölgenin olağan sismik aktiviteleri kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Sismik hareketlilik yakından takip ediliyor

Bilimsel verilere göre depremin koordinatları 34.94694 Kuzey enlemi ve 28.89139 Doğu boylamı olarak belirlendi. AFAD ve ilgili gözlem evleri, deprem sonrası olası artçı sarsıntıları ve bölgedeki hareketliliği 7/24 takip etmeye devam ediyor. Bölge halkının resmi kanallardan yapılacak açıklamalar dışında asılsız iddialara itibar etmemesi önemle vurgulanırken, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

