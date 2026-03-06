Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklıklar ise mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Yarından itibaren birçok bölgede kar ve sağanak yağışın görülmesi bekleniyor.

Megakent İstanbul için ise Afet Koordinasyon Merkezi tarafından uyarı yapıldı. AKOM’un son değerlendirmesine göre kent genelinde hafta boyunca yerel ve kısa süreli geçişler dışında kuvvetli bir yağış öngörülmüyor; havanın çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu seyretmesi bekleniyor.

Kış geri geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 12-14 derece civarında ölçülen hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde kış koşullarına döneceği öngörülüyor. Cumartesiden itibaren etkisini artırması beklenen kuzeyli rüzgarların (poyraz) saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte sıcaklıkların 10 derecenin altına inerek kış değerlerine gerilemesi tahmin ediliyor.

Hafta sonu işaret edildi

Haftalık değerlendirmeye göre, Cuma günü 12 derece civarında ölçülen sıcaklıkların akşam saatlerinde görülecek hafif yağışın ardından hafta sonu belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri yağış öngörülmezken, gece sıcaklıklarının 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde parçalı bulutlu ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Salı ve Çarşamba günlerinden itibaren gökyüzünün yeniden çok bulutlu olması ve hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Hafta ortasında en yüksek sıcaklıkların 8-9 derece seviyelerinde kalacağı öngörülürken, uzmanlar hafta sonuyla birlikte etkili olacak sert rüzgar ve ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.