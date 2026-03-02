Bence günün haberiydi ve...

Herhalde bir benzeri zor bulunur...

Hele hele...

“Ev sahibi – Kiracı” tartışmalarının ayyuka çıktığı...

Hatta mahkemelik olduğu...

Ve dahi ender de olsa birbirlerini darp ettiği bir ortamda...

“Bu kadarı da olur mu?” diyeceksiniz ve haklısınız!

Ne var ki, “hayat” böyle...

An itibarıyla...

Kısa adı (TÜİK) olan “Türkiye İstatistik Kurumu”na göre...

Bu güzel ülkenin nüfusu, “87 milyon”a koşuyor...

Vatandaşın yaşadığı toplam konut sayısı ise “28 milyon”a yakın...

Şimdi sıkı durun...

Son 10 yılda (2014-2024)...

Türkiye’nin toplam nüfusu “7.9 milyon” artarken...

Kiracı nüfusu “6.8 milyonu” buldu...

En acıklı tablo ise şöyle:

Son 10 yılda nüfusa eklenen her “100” kişiden...

Yaklaşık “85”i kiracı oldu...

Daha acıklısı ise şu...

2015-2024 arasında...

Türkiye’de konut fiyatları “18 kat”, kiralar ise “12 kat” arttı...

Buna paralel...

Çarşı pazarda fiyatlar “yüzde 87,6”...

Kiralar ise “yüzde 45,7” yükseldi...

Kalpleri sızlatan son durum şöyle:

2015’te “500 bin TL.” olan bir apartman dairesinin fiyatı...

2024’te “9,5 milyon TL”yi aştı...

Ortalama “2 bin 500 TL.” olan kiralar ise...

An itibarıyla bugün “32 bin 500 TL.” civarında...

Allah bazı ev sahiplerine “insaf”...

Kiracılara da “sabır” versin...

*

Türkiye bunları yaşarken...

“Tek örnek” de olsa...

Çok değil, “iki gün” önce...

“Show Haber”de...

Açık, net ve dahi...

“İstisnasız”(*) bir örnek yaşandı...

*

O olayın “Show Haber”deki kısa öyküsü şöyle:

Kirada yaşayan aileler iyi bilir...

Son yıllarda “ev sahibi” ve “kiracılar”...

Normalin üstünde karşı karşıya geliyor...

Ancak bu kez durum farklı...

İstanbul’da bir ev sahibinin kiracısına attığı mesaj...

Neredeyse gözleri nemlendiren cinsten!

“İnsanlık ölmemiş!” dedirten o mesajda...

Ev sahibi kiracısına...

Şu cümlelerle sesleniyor:

“Ramazan ayı içindeyiz; önümüz de bayram...

Kirayı ödemene gerek yok... Gönlün rahat olabilir...”

*

Takdir edersiniz ki...

Ev sahibinin gönderdiği o mesaja...

Bazılarımız, “Böyle insanlar da varmış” dedi...

Kimileri ise...

İnanmakta güçlük çekti...

Bir yandan da...

Kendi ev sahiplerine sitem etti...

Nitekim, “Var mı böyleleri?” derken...

Kiracılar da...

“Zekat ayındayız; aferin o ev sahibine...” demekten kendilerini alamadı...

...Ve, ev sahibinden gelen o mesaj...

Sadece mevcut “kiracıyı” değil, pek çok kişiyi gülümsetti...

Alkışlar da o anlayışlı ev sahibine gitti...

*

Bitiriyoruz...

Ev sahibinin gönderdiği o mesaja, “Böyle insanlar da varmış” diyen de oldu; inanmakta güçlük çekenler de... Kimileri de, “Herkesin yapamayacağı bir davranış; kutluyorum o ev sahibini” derken, bazı kiracılar da kendi ev sahiplerine sitem etti...

(*) istisnasız: “Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma... / ayrıcasız – ayrıksız...”

Nokta...

Hamiş: Şahsen 51 yıldır, iki kişilik aile olarak İzmir ve Urla’da farklı semtlerdeki altı konutta “kiracı” olarak yaşadık, yaşıyoruz... Hala kiracıyız ve mülk sahiplerimiz en az bu öyküdeki gibi müthiş duyarlıydılar... Selam olsun onlara da...

Sonsöz: “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol... Şefkat ve merhamette ise güneş gibi ol... / Hz. Mevlana...”