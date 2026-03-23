Kısa adı “TUİK” olan...

“Türkiye İstatistik Kurumu” hiç hata yapar mı?

Yapmaz!

Çünkü...

An itibarıyla “100 yaşı”nı devirmek üzere bir “Devlet Kurumu”...

Durum böyle olunca...

Altına imza attığı her raporu...

“Gözümüz kapalı”...

Aslanlar gibi kabul edeceğiz...

Mesela...

TUİK’in son araştırması...

Ne büyük ızdıraptır ki...

“Hem acıklı hem de vahim!”

Neden?

Çünkü...

Her tarafımız sıkıntılı...

Üstelik...

Gençlerin yarınlar umudu giderek “zayıflıyor”!

En “korkutan gerçek” ise...

Yine “TÜİK”in sağlam verileriyle aynen şöyle:

Her dört evin birinde mutlaka bir “ev genci” var...

Ürküten gerçek ise şu:

“6,5 milyon genç ne okulda ne iş başında!”

Beterin beteri ise...

İşsizlik dalgası bugün olmasa bile...

Yarın mutlaka gençlere “N’olacak benim halim?” dedirtecek!

Bu gençler...

Nasıl ekmek kazanacak?

Ne zaman yuva kurabilecek?

İşsizlik dalgası “köpüre köpüre” gelip de gençlere vurunca!

Kalpler sızlamayacak mı?

*

Aslında korkunç bir gerçek daha var...

Dikkat!

İşsizlik dalgası gençlerin geleceğini tehdit ediyor...

30 / 34 yaşları arasındaki “2 milyon genç”...

Ne acıdır ki...

İş dünyasında kendilerine yer bulamaz halde...

Kalpleri sızlatan böylesi acı...

Sonunda vicdanları yakar, bitirir!

*

Aslında...

Bi’kez daha beterin beteri şu:

An itibarıyla...

Bu güzel ülkenin her dört evinden birinde...

Ne eğitimde...

Ne de istihdamda yer bulamayan(!) bir genç yaşıyor...

Kısaca...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre...

15-34 yaş grubundaki 24 milyon gencin 6,5 milyonu...

“Ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor...”

*

“Dertler bir değil!” derken...

Aklımıza gelen son “acıklı konum” şu oldu:

“Umutsuzluk 30’lu yaşlara taştı...

Bu güzel memlekette evden çıkmayanların sayısı 6,5 milyonu aştı...”

İşte...

Milletçe yaşadığımız ve yaşattığımız...

En acıklı tablo; işte budur...

Dahası var...

“Eurostat”ın verilerine göre...

2024 yılında Avrupa’daki 33 ülke içinde...

Sadece Türkiye’de üniversite mezunları genel nüfusa göre...

Daha yüksek “işsizlik oranı”na sahip!

Bitiriyoruz...

“86 milyonluk” Türkiye'de “2026 Ocak”ta işsizlik oranı...

Bir önceki aya göre “0,3 puan” artarak “%8,1” seviyesine yükseldi...

İşsiz sayısı “2 milyon 819 bin” kişiye ulaşırken...

Genç nüfusta işsizlik oranı “%14,3” olarak kaydedildi. ...

Öbür yandan...

Almanya’nın nüfusu an itibarıyla “86 milyon”...

O ülkede mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı...

Ocak 2026'da sadece “%6,3” seviyesinde sabit kaldı...

Sizce, neden?

Nokta...

Hamiş 1: Avrupa genelinde üniversite mezunu olmak işsizlik riskini azaltırken, Türkiye bu eğilimin dışında kalan “tek ülke” oldu... Eurostat'ın verilerine göre, 2024 yılında Avrupa’daki 33 ülke içinde sadece Türkiye’de üniversite mezunları, genel nüfusa göre daha yüksek işsizlik oranına sahip...

Sonsöz: “Türkiye'de ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi ve rant odaklı politikalar, geniş kesimler tarafından (bozuk düzen) olarak nitelendiriliyor... Özellikle hayat pahalılığı, vatandaşların gündelik yaşamını zora sokuyor ve çaresizliği de peşinden sürüklüyor!”