Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Konak ilçesinin güzide semtlerinden Güzelyalı’da bölge hafızasını kalbinde barındıran Tarık Zafer Tunaya Parkı, beton mikser ve iş makinelerinin pençesine düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alana ‘tenis kortu’ yapma niyetiyle başlattığı çalışma bölge sakinlerinin tepkilerine yol açtı. Mahalle sakinlerinin rızası alınmadan onlarca yıllık ağaçlar sökülerek başlatılan inşaat çalışmasına vatandaş, topladıkları dilekçelerle itiraz etti. MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ve mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek yapılan yanlıştan dönülmesini istedi, “Huzur bulduğumuz parkı ucube bir beton yığınına çevirmeyin!" çağrısı yaptı.

“Parkımız hızla betonlaşıyor”

Güzelyalı Mehmet Ali Akman Mahallesi sınırları içinde yer alan Tarık Zafer Tunaya Parkı’ndaki çalışmaların 14 Nisan’dan bu yana sürdüğünü ifade ederek açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Mehmet Yılmaz Alp, “Güzelyalı’da bir parkımız var. Bu parkın yarısında iki tane basketbol sahaları var. Kalan yarısı da sakinlerin ve müdavimlerinin faydalandığı bir park. Eğitim kurumu da var oradaki veliler de yararlanıyordu. Bu parkı kimseye sormadan, anket yapmadan tenis kortu yapmaya karar verdiler. Bir baktık ki ağaçlar, banklar, çöp kutuları, banklar söküldü. Parkımız hızla betonlaştırılıyor. Sanırım ki kulübe ve tribün yapacaklar. Apartman sakinleri ve bölgedeki vatandaş olarak dilekçe verdik. 14 Nisan’dan beri belediyeye giriyor, başkanla görüşmek istiyoruz ama randevu verilmiyor. Bir türlü durduramıyoruz” dedi.

“Tenis kortunu asla kabul etmiyoruz”

“Daha önce iki basketbol sahasından birisi tenis kortu olarak kullanılmıştı kimse rağbet göstermeyince basketbol sahasına çevirdiler” sözleriyle devam eden Alp, “Bir saha bomboş duruyor. Yüzlerce sakin bu durumdan rahatsız bunu nasıl yaparsınız? Buraya korkunç bir beton döküldü, parkı paramparça ettiler. İnsanın içi sızlıyor. Buraya haftada yüzlerce insan geliyor, insaf, vicdan… Devasa 30 direk diktiler, bir de ağ gerecekler ucube bir şey olacak. Ağaçları söktüler ‘Başka yere naklettik’ diyorlar ama ağaç yerinde güzeldir. İnsanlar burası park diye insanlar ev aldı, çok büyük haksızlığa uğruyoruz. Tenis kortunu asla kabul etmiyoruz. Halka rağmen böyle bir şey yapmak, bu betonlaşma çalışmasını diretmek insanlığa sığmaz. Bu daracık alanda böyle bir çalışma yapmasını kabul etmiyor, parkımızı geri istiyoruz” diye konuştu.

“Çevre ve doğa katliamı”

Konuyla ilgili bölge sakinlerinin taleplerine destek vererek uyarılarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, “Bölgede yaptığımız incelemeler ve vatandaşımızın aktardıkları sonrası gördük ki Tarık Zafer Tunaya Parkı’nda14 Nisan’da bazı ağaçlar sökülerek tenis kortu yapılmak üzere kazı çalışmalarına başlanmış. Bu parkın tenis kortuna dönüştürülmesiyle ilgili mahalle sakinlerinin görüşü alınmamış ve herhangi bir eğilim yoklaması da yapılmamış. Vatandaş, böyle bir anket yapılsa hiçbir sakinin bu tarihi parkın tarumar edilmesin, betonlaştırılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Bu parktan yılda binlerce kişi istifade ediyor. Çok eski dönemde yapılmış tarihi bir geçmişi olan bu park semt sakinlerine hizmet veriyor ve adeta semtle bütünleşmiş durumda. Bu parkın ağaçlarının sökülmesi çevre, doğa katliamıdır. Ayrıca banklar, taşlar sökülerek parkın tarumar edilmesi, zemine beton dökülmesi asla akıl ve mantığa sığmayacak bir durumdur” dedi.

“Toplu imzalı dilekçeleri teslim ettiler”

Tenis kortunu yapmak için tarihi bir parkı paramparça etmenin ne hizmet anlayışına ne de vicdana sığmayacağının altını çizerek devam eden MHP’li İlçe Başkanı Yeniçırak, “Bu parkın bir kısmında iki basketbol sahası mevcut. Onlardan biri uzun yıllar tenis kortuydu. Rağbet görmeyince tenis kortu basketbol sahasına dönüştürüldü. O saha tekrar tenis kortu yapılabilir. Tenis kortu sınırlı sayıda kişiye hizmet verecek. Oysa bölge sakinleri, yüzlerce aile, parkın çok yakınında oturmaları sebebiyle tenis maçlarının gürültüsünden rahatsız olacak. Şenocak Apartmanı ve Yıldız Apartman sakinleri ve park müdavimleri toplu imzalı dilekçeleri, bireysel dilekçelerle birlikte 20 Nisan’da tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi evrak kayıta teslim etti. Buna rağmen beton dökme çalışmaları devam ediyor. Belediye halkın, sakinlerin huzuru ve mutluluğu için görev yapar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu faaliyeti bölge sakinlerini çok huzursuz ediyor. Yapılan bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmelidir” ifadelerini kullandı.

“Dezavantajlı mahalleler yatırım bekliyor”

Parkın yeniden eski haline dönüştürülmesi ve yapılan çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiğini de söyleyen Başkan Yeniçırak, “Konak’ta 12 ila 18 yaş arası 50 bin gencimizin yaşadığı dezavantajlı mahallelerimiz var. Bu mahallelerde o gençler ne yazık ki imkansızlığın pençesinde suça temas halinde yaşanıyor. İnsanların istemediği bu tarz projeler yapacağınıza onlarca dezavantajlı mahalle sizlerden yatırım bekliyor. O mahallelere bu yatırımların yapın, en azından kentinize yararlı bir hizmet vermiş olursunuz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi!

Son Mühür’ün gündeme getirdiği konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de açıklama geldi. Açıklamada, “Spor Dairemizin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, taleplerin yoğun olduğu mahallelerimizde her yaştan vatandaşımızın çeşitli spor faaliyetlerine erişilebilirliğinin artırılması amacıyla planlanan spor sahaları ve spor istasyonları, alanda gerçekleştirilen fiziksel ve sosyal değerlendirmeler neticesinde uygun görülen park alanlarında konumlandırılmaktadır. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak, tarafımıza iletilen spor sahası ve spor istasyonu taleplerinin park alanlarındaki yerleşimi; mevcut bitkisel doku, yapısal peyzaj unsurları ve alanın genel kullanım dengesi gözetilerek titizlikle değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Ekolojik sürekliliğin sağlanması hedeflenmekte”

“Bu doğrultuda, proje alanında planlanan tenis kortu yerleşiminin mevcut durumda alanda bulunan bazı ağaçlarla çakıştığı tespit edilmiştir” denilen açıklamada, “Uygulamanın teknik ve mekansal gereklilikleri doğrultusunda söz konusu alanda bulunan birer adet söğüt, mazı, mimoza, bodur palmiye ve akasya ağacının mevcut konumlarından taşınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, bodur palmiye Deniz Atı Parkı’na, diğer ağaçlar ise Barış Manço Parkı’na nakledilerek dikimleri gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, mevcut yeşil dokunun korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi amacıyla, taşınan ağaçlara ilave olarak telafi edici nitelikte toplam 12 adet yeni ağaç dikimi yapılması önerilmektedir. Gerçekleştirilecek bu ağaçlandırma çalışmaları ile proje kapsamında oluşabilecek bitkisel kaybın dengelenmesi, alanın peyzaj bütünlüğünün korunması ve ekolojik sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir” denildi.