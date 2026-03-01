Kira alacağı davası açarken "belirsiz alacak" tuzağına düşmeyin! Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedelinin net olduğu durumlarda belirsiz alacak davası açılamayacağına ve ıslah edilen miktarın 5 yıllık zamanaşımına takılacağına hükmetti.

ISLAH YAPAYIM DERKEN ALACAĞINDAN OLDU!

İstanbul’da bir akaryakıt istasyonu sahibi ile dev petrol şirketi arasındaki kira ihtilafı, ders niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Davacı mülk sahibi, kira sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek hem kira alacağı hem de "makul süre tazminatı" için dava açtı. Ancak davayı "belirsiz alacak davası" olarak kurgulaması, yargılamanın sonunda kendisine pahalıya patladı.

KİRA BEDELİ BELLİYSE "BELİRSİZ ALACAK" DİYEMEZSİNİZ

Yargıtay, emsal teşkil edecek kararında,'Taşınmazın ne kadar sürede yeniden kiralanabileceği ancak bilirkişiyle belirlenebileceği için bu bir "belirsiz alacak" davasıdır ve 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Sözleşmede kira miktarı bellidir. Dolayısıyla bu alacak "belirlenebilir" niteliktedir. Bu durumda belirsiz alacak davası açılamaz; dava ancak "kısmi dava" olarak kabul edilir.

5 YILLIK ZAMANAŞIMI DARBESİ

Kararın en can alıcı noktası ise zamanaşımı hesaplamasında yaşandı. Kısmi davada zamanaşımı sadece dava edilen miktar (örneğin 5.000 TL) için kesilir. Geri kalan büyük miktar ıslah edilene kadar zamanaşımı işleyişi durmaz. Davacı, 2015-2016 yıllarına ait kira alacağını 2021 yılında ıslah ederek artırmak isteyince, Yargıtay "Dur!" dedi. Kira alacaklarında zamanaşımının 5 yıl olduğunu hatırlatan yüksek mahkeme, ıslah edilen kısmın zamanaşımına uğradığına karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer bir kira sözleşmeniz varsa ve alacağınız netse, davayı "belirsiz alacak" olarak açmak sizi zamanaşımı riskinden korumaz. Islah yapana kadar geçen sürede 5 yıllık zamanaşımı dolarsa, asıl büyük alacağınızı tahsil edemezsiniz. Bu karar, avukatların dava stratejisi kurarken "kira alacağı" ile "tazminat kalemlerini" cerrahi bir titizlikle ayırması gerektiğini kanıtlıyor.