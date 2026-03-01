2026 yılı tarımsal üretim sezonu açılırken, artan maliyetler karşısında üreticinin en büyük dayanağı olan destek ödemelerinde takvim netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik destek bütçesinin bu yıl rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Toplamda 939 milyar lirayı bulan tarımsal kaynak paketi içerisinde, mazot ve gübre desteği en önemli kalemleri oluşturuyor. 1 Mart itibarıyla hesaplarını kontrol eden binlerce çiftçi, nakit akışını sağlayacak ödemelerin tam tarihini öğrenmek istiyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerin beklediği müjdeyi verdi ve ödemeler için Mart ayını işaret etti. Yapılan açıklamaya göre, toplam 81 milyar liralık 'temel ve planlı üretim desteği' 6 Mart tarihinden itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacak. Ödemelerin 6 Mart'ta başlayıp bir aylık süre zarfında tamamlanması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı henüz mazot ve gübre için ayrı ve detaylı bir gün takvimi yayınlamasa da, bu ödemelerin de Mart ayı içerisindeki bu takvimde çiftçilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

TARIMSAL DESTEK BÜTÇESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için ayrılan kaynaklarda bu yıl ciddi bir artışa gidildi. Geçtiğimiz yıl kredi imkanları, yatırım ödenekleri ve ihracat teşvikleri dahil 706 milyar lira olan

toplam kaynak, 2026 yılı için 939 milyar liraya yükseltildi. Çiftçinin elini rahatlatacak bu bütçe artışı, üretim planlamasında da stratejik bir öneme sahip.

ÇKS MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen üreticiler, işlemlerini internet üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak durumlarını sorgulayabiliyor. 'Çiftçi Kayıt Sistemi' ekranı üzerinden mazot, gübre ve diğer tüm destek kalemlerine ait ödeme bilgileri ve detaylar anlık olarak görüntülenebiliyor.