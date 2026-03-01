SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay, son dönemde verdiği üst üste kararlarla, ceza davalarında beraat eden ancak devlet tarafından atanan "zorunlu müdafi" (baro avukatı) ile temsil edilen sanıkların vekalet ücreti sorununa son noktayı koydu. Artık beraat eden sanıklar, zorunlu avukat ücreti mahsup edildikten sonra kalan maktu vekalet ücretini Hazineden alabilecek.

Avukatlık Ücretinde "Mahsup" Dönemi

Yargıtay 3, 4 ve 10. Ceza Dairelerinin 2026 yılı başında verdiği emsal nitelikteki kararlara göre; mahkemeler beraat kararı verirken, sanık kendi özel avukatını tutmamış olsa bile (baro tarafından avukat görevlendirilmişse), sanık lehine vekalet ücretine hükmetmek zorunda.

İŞTE KARARIN ÖZETİ

Maktu Ücret Hakkı: Beraat eden sanık, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) gereği belirlenen tam ücreti hak eder.

Mahsup İşlemi: Devletin, baro avukatına (CMK tarifesi üzerinden) daha önce ödediği düşük tutar, bu tam ücretten düşülür.

Bakiye Sanığa: Aradaki fark (bakiye tutar), Hazine tarafından beraat eden sanığa ödenir.

Rakamlarla Yeni Uygulama

Yargıtay kararlarına yansıyan güncel hesaplamalar, beraat eden sanıklar için ciddi birer mali kazanım niteliğinde:

Mahkeme Türü Toplam Maktu Ücret CMK Mahsup Tutarı Sanığa Ödenecek Net Ağır Ceza Mahkemesi 48.000,00 TL 800,00 TL 47.200,00 TL Asliye Ceza Mahkemesi 30.000,00 TL 5.502,00 TL 24.498,00 TL



Yargıtay "Hukuka Aykırı" Dedi

Yerel mahkemelerin "zorunlu müdafiye zaten ödeme yapıldı" veya "ek karar verilmesine gerek yok" şeklindeki ret kararlarını bozan Yargıtay, bu eksikliğin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Yargıtay, yerel mahkemelerin kararlarını düzelterek, vekalet ücretinin sanığa verilmesine hükmetti.

Bu Karar Ne Anlama Geliyor?

Bu kararlar, savunma hakkının kutsallığını ve beraat eden kişinin uğradığı yargılama giderlerinin devlet tarafından karşılanması ilkesini pekiştiriyor. Sanıklar, beraat ettikleri davalarda sadece suçsuzluklarını ispatlamakla kalmıyor, aynı zamanda yargılama sürecindeki temsil haklarından doğan maddi bedeli de tahsil edebiliyor.