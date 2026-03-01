Son Mühür / Erkan Doğan - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli personeller ‘tükenmişlik sendromu’ yaşarken, yoğun kliniklerde görevli doktor ve hemşireler bir bir istifa ediyor.

Yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli bölgenin en büyük sağlık tesislerinden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde neler oluyor? Sağlık iş kolunda örgütlü sendikaların üniversite hastanesindeki personel eksikliği nedeniyle yaptığı basın açıklamasında konuşan HEP-SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, hastanenin geldiği durumu ortaya koyan çarpıcı veriler paylaştı. Yılmaz, hastanede hemşirelerin 27 gün aralıksız çalıştığını, tüm birimlerde yaşanan personel eksikliği ve oluşan ‘tükenmişlik sendromu’ nedeniyle yoğun klinik ve servislerden doktor ve hemşirelerin istifa ettiğini söyledi.

"27 gün aralıksız çalışan hemşire arkadaşlarımız var!"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin üçüncü basamak bir hastane olmasına rağmen kliniklerde standardın üzerinden hasta bakımının devam ettiğini anlatan Yılmaz, “Radyolojide bir kişinin çekim sayısı 400 şutları bulmakta. Kanun çok açık, ‘Fazla mesai tutturmadan 7 saatin üzerinde çalıştıramayacaksın’ diyor. Bu kurumda yetersiz sağlık personeli nedeniyle 130 saate varan fazla mesai ücretleri var. Tüm kliniklerde 27 gün aralıksız çalışan hemşire arkadaşlarımız var. Peki hastane yönetiminin çözümü ne? Mesai saatlerini değiştirelim, kişileri görevlendirmeye gönderelim, onu oradan çekelim. Bu durumda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor. Tükenmişlik, sosyal hayatın bitmesi, aile durumunun ortadan kalkması, ihtiyacı olan çocuklara yeterli vakit ayrılamaması, karşılığında da diğer 43 üniversite hastanesi ile kıyasladığımızda üç kata varan eksik teşvik ödemeleri. Biz bu meydanda Hekim Birliği Sendikası, SES Sendikası, Türk Sağlık Sen, Birlik Sağlık Sen, HEP-SEN olarak tek çatı altında birleşip şunu haykırıyoruz YÖK’e açık çağrımızdır, “Biz tükendik, hastane alev alev yanmakta. Yetersiz sağlık personeli, yetersiz güvenlik, temizlik, destek personğeli, hemşire eksikliği nedeniyle gün geçtikçe kan kaybediyoruz” dedi.

“Bu hastane 15 aydır personel alımı bekliyor”

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu hastane bu kurum 15 aydır personel alımı bekliyor. Tükenmişlikten dolayı sadece Yetişkin Acil Servisinde 1,5 ayda 14 kişi istifa etti, çocuk hastanesinde 16 kişi istifa etti, dört anestezi uzmanı istifa etti. Bunların altında en büyük temel eksiklik, sosyal hayatın yaşam hayatının önüne geçmesidir. Ege Üniversitesi Hastanesi yandı, bize diyorlar ki ‘Dayanın’ artık kül olduk, kül yanar mı değerli arkadaşlar”.