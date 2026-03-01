İzmir’den yola çıkan birçok turist, Batum’un sıcak atmosferine hayran kalıyor. Pasaport ve vize zorunluluğunun olmaması, kısa süreli kaçamak yapmak isteyenleri buraya çekiyor. İnsanlar genellikle “Bir gün yeter” diyerek gidiyor, ama şehir o kadar cazip ki geri dönmek istemiyor.

Ulaşım ve ekonomik konaklama tercih nedeni

Batum’un en çok tercih edilme sebeplerinden biri, konaklama ve yeme-içme maliyetlerinin Türkiye’ye göre daha uygun olması. Avrupa standartlarının çok altında fiyatlarla hizmet veren oteller, pansiyonlar ve restoranlar, özellikle İzmir’liler için tatili ekonomik kılıyor. Türk Lirası ile ödeme yapılabilmesi de ayrı bir rahatlık sağlıyor.

Kültürel uyum ve sosyal ortam

Şehirde Türkçe konuşan çok kişi olması, Türk mutfağı sunan restoranların yaygınlığı, İzmir’lilerin kısa sürede adapte olmasını kolaylaştırıyor. Modern binalar, sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve palmiyeler, şehrin sadece ekonomik değil görsel açıdan da cazip bir destinasyon olduğunu gösteriyor.

Sahil ve mimari Batum’u özel kılıyor

Batum’un uzun sahil şeridi ve modern mimarisi, ziyaretçilerin şehirde daha fazla vakit geçirmesine sebep oluyor. İzmir’den gelenler, güneşin batışı eşliğinde sahilde yürüyüş yapmayı, kafelerde vakit geçirmeyi ve deniz kenarında fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Batum, İzmirliler için sadece yakın ve ekonomik bir tatil seçeneği değil, aynı zamanda kısa sürede “dönmek istemeyecekleri” bir şehir haline geldi. Her giden, bir sonraki fırsatta tekrar gelmeyi planlıyor. Görünüşe göre Batum, Türk turistlerin yeni favori kaçamağı olmaya devam edecek.