Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Bakanlığı’nın yeni başlattığı uygulamada, Sağlık Bakanlığı’ndan açılan telefonla Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışan sağlık personelleri aranıp, “Bir şikayet, öneriniz, istediğiniz var mı?” diye soruluyor.

Bakan Memişoğlu’na rapor olacak sunulacak

Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu tarafından başlatılan uygulamada, bakanlık bünyesinde görev yapan sağlık personelleri Bakan Memişoğlu adına aranıp, öneri, talep ve şikayetleri dinleniyor. Sağlık çalışanlarından alınan bilgilere göre hazırlanan raporların Bakan Memişoğlu’na iletilip değerlendirileceği ve bu kapsamda yeni sağlık politikalarının ve personellerle ilgili adımların atılacağı ifade ediliyor.

Demircan, “Sağlık personellerinin motivasyonunu artıracak bir uygulama”

Yeni uygulama hakkında Son Mühür’e konuşan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Sağlık Bakanlığı’nın çok güzel bir uygulaması var. Sağlık Bakanlığı personelleri tek tek aranıyor. Arama yapıldığı sırada hemşire tedavi yapıyorsa, uygun değilse bakanlık personeli uygun olduğunuz saatte aranıyor. Sağlık Bakanı bu sayede sağlık personellerinin öneri, talep ve sorunlarını dinlerken, aynı zamanda sağlık personellerinin motivasyonunu da artırıyor” diye konuştu.