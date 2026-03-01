Son Mühür / Beste Temel- 2–8 Mart tarihleri arasında Finlandiya’nın Oulu kentinde düzenlenecek Winter Swimming World Championship’te Türkiye’den 10 sporcu Rotary bayrağı altında mücadele edecek. Organizasyonda yer alacak isimler arasında Çiğli Rotaract Kulübü üyesi Eda Savcıgil de bulunuyor.

Buzlu sularda gerçekleştirilecek şampiyonada Savcıgil, hem bireysel performansıyla hem de uluslararası Rotary iş birliğine katkı sağlayacak adımlarıyla dikkat çekiyor.

Buzlu sularda Türkiye’yi temsil edecek

Dünya genelinden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda yarışacak olan Eda Savcıgil, birden fazla kategoride kulaç atacak.

Zorlu hava ve su koşullarının hakim olduğu şampiyona, sporcuların fiziksel dayanıklılığının yanı sıra mental gücünü de test eden önemli bir uluslararası etkinlik olarak öne çıkıyor.

Savcıgil’in Finlandiya’daki performansı, yalnızca sportif açıdan değil, temsil ettiği kurumlar açısından da önem taşıyor.

Çiğli Rotary’den destek mesajı

Çiğli Rotary Kulübü, geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıda Savcıgil’i ağırladı. Kulüp Başkanı Mehmet Ali Yontan tarafından genç sporcuya kulüp flaması ve sertifikaları takdim edildi.

Yontan, yaptığı açıklamada Savcıgil’in Rotary bayrağı altında yarışmasının kulüp için gurur verici olduğunu belirtti.

Organizasyonun, sporun birleştirici gücü ile Rotary’nin uluslararası dayanışma anlayışını bir araya getirdiğini ifade etti.

Finlandiya’da ikiz kulüp adımı

Şampiyona kapsamında önemli bir temas da gerçekleşecek. Savcıgil, Finlandiya’daki Merikoski Rotary Kulübü ile Çiğli Rotary Kulübü arasında flama değişimini gerçekleştirecek.

Ayrıca Mehmet Ali Yontan tarafından imzalanan Rotary Twin Club (İkiz Kulüp) Sertifikası, Merikoski Rotary Kulübü Başkanı Visa-Matti Jokela’ya törenle teslim edilecek.

Bu adımın iki kulüp arasında kalıcı dostluk ve sürdürülebilir proje ortaklıklarının başlangıcı olması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretler ve ortak projelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Spor ve uluslararası dayanışma bir arada

Finlandiya’da buzlu sularda yarışacak olan Eda Savcıgil, hem Türkiye’yi hem de Çiğli Rotary ailesini temsil edecek.

Spor organizasyonu çerçevesinde gerçekleşecek flama değişimi ve sertifika teslimi, kulüpler arası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak.