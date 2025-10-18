Uzay çağının eşiğindeyiz. Artık teleskoplar sadece yıldızları gözetlemiyor; roketler, insanlığı başka dünyalara taşıma hayaliyle gökyüzünü deliyor. Elon Musk, Mars’ta yeni bir medeniyet kurma hayalini dillendirirken; Jeff Bezos, Dünya’ya yakın yörüngelerde sürdürülebilir yaşam alanları inşa etmeyi öneriyor. İki farklı vizyon, iki farklı yol haritası. Ortak noktaları ise net: İnsanlık, uzaya taşınmak istiyor.

Biz burada uzayda koloni kurma planları yaparken, aklımın bir köşesinde hep aynı soru dönüp duruyor: Herkes nerede?

Astrofizikçi Enrico Fermi, 1950 yılında, meslektaşlarıyla sıradan bir öğle yemeği sırasında derin bir soru sordu: Herkes nerede? Yani bir yerlerde gelişmiş uzaylı medeniyetlerinin var olma ihtimali varsa, neden şimdiye kadar onlara dair bir kanıt bulamadık?

Dünya dışı yaşamla ilgili haberler genellikle umut dolu başlıklarla sunuluyor: “Keşif an meselesi”, “Çok yakınız”, “Yeni sinyaller alındı” … Oysa gerçek şu ki, henüz elimizde kesin bir kanıt yok. Belki de bu iyimserlik, insanlığın yalnız kalma korkusunun bir yansıması. Belki de evrende yalnız olma ihtimali, teknolojik ilerlemelerden daha ürkütücü geliyor.

Astrofizikçiler, Büyük Sessizlik Kuramı olarak da bilinen kanıt eksikliğini açıklamak için birçok farklı hipotez geliştirdiler. Belki de akıllı dünya dışı varlıklar insanlığın onları tespit edemeyeceği kadar gelişmişlerdir ya da belki de Dünya'dan uzak durmayı tercih ediyorlardır. Belki de galakside gerçekten yalnızızdır ya da daha karamsar bir bakış açısıyla, belki de yeterince gelişmiş tüm medeniyetler sonunda kendilerini yok ediyordur.

NASA’dan Dr. Robin Corbet, bu sessizliğe farklı bir açıklama getiriyor: “Radikal sıradanlık.” Bu teoriye göre, uzaylılar bizimle iletişime geçmiyor çünkü bizi etkileyici bulmuyorlar. Belki de evrende çoğu medeniyet sıradan, kendi hâlinde ve iletişime pek hevesli değil. Belki de biz, evrenin dikkatini çekmeyen bir arka plan gürültüsüyüz.

Bu bakış açısı, insanlığın uzaylılara dair varsayımlarını sorgulatıyor. Belki de biz, hep “süper gelişmiş uygarlıklar” hayal ettik. Oysa gerçek, çok daha sade olabilir. Kozmik sessizlik, bu bakış açısına göre olağan bir durum olabilir. Belki de herkes kendi gezegeninde, kendi sorunlarıyla meşgul.

Ve belki de en büyük keşif, başka bir uygarlık değil; kendi varlığımızın evrendeki yerini anlamak olacak.

İkinci Bahar dizisiyle tanıdığımız, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle çok sevdiğimiz 90 yaşındaki Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bu hafta yaşamını yitirdi.

Hoşça kal Ace…

Efsanevi rock grubu Kiss'in 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley hayatını kaybetti. Frehley'i grubun en bilinen parçasıyla anmak isterseniz: I Was Made For Lovin' You